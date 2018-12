Anzeige Der MV Hart zu Gast in der Diaspora-Halle

Dem Konzert am Samstag, 16. Dezember, das um 19.30 Uhr beginnt, sieht der Musikverein mit gemischten Gefühlen entgegen. Nach zehn erfolgreichen Jahren hält Dirigent Joachim Schöpe seinen Taktstock am Samstag zum letzten Mal in Händen. Er wird zum Jahresende sein Dirigat in Bietenhausen niederlegen und sein Abschiedskonzert spielen.

Schon viele Jahre ist es üblich, dass neben dem Auftritt bei der Pfarrgartenhockete das Jugendblasorchester unter der Leitung von Arno Hermann beim Weihnachtskonzert spielt. Dieses Mal sind "Alliance", "Shilhouette of a Dream" und "Star Wars – The Force awakens" zu hören.

Der Musikverein Hart unter der Leitung von Elmar Schneider spielt "Scossa Elettrica", "Journey through Orion", "A Tribute to Amy Winehouse", "Grüße aus dem Schwarzwald" und "Hootenanny".