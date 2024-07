Am Wochenende findet zum 54. Mal das traditionelle Bockbierfest in Kippenheim statt. Von Freitag bis Sonntag ist auf dem Festplatz beim Bürgerhaus für Speis, Trank und Unterhaltung gesorgt.

Mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Matthias Gutbrod am Freitag, um 19 Uhr, startet die Feier. Umrahmt wird der Festakt vom Blasorchester und dem „Blechhüffe“ des Musikvereins Kippenheim. Anschließend wird DJ „Axel F“ bei der „Cocktailnight“ mit seinen Beats kräftig einheizen, heißt es in der Einladung.

Kulinarisch erwartet die Besucher neben den üblichen Grillspezialitäten an diesem Abend auch wieder der beliebte MVK-Burger, auch in vegetarischer Variante.

Kindersachenflohmarkt und schwungvoller Abend

Am Samstag ab 14 Uhr startet das Fest mit einem Kindersachenflohmarkt rund um das Bürgerhaus. Hierzu können noch Tische reserviert werden. Info und Reservierung per Email an event@musikverein-kippenheim.de oder per Whatsapp unter der Nummer 0176/30 50 51 65.

Um 17 Uhr spielt auf der Bühne am Festplatz das Jugendorchester Mahlberg-Kippenheim, und danach geht es schwungvoll in den Abend, heißt es weiter: Mit der über die Region hinaus bekannten Tanz-und Partyband „Colorados“ und dem ein oder anderen Cocktail ist Stimmung garantiert.

„Blasmusik satt“ und Essen in „Metzgerhüs-Qualität“

Der Sonntag steht dann wieder ganz im Zeichen der Blasmusik – ab 11.30 Uhr unterhält die Stadtmusik Herbolzheim zum Frühschoppen, ab 14 Uhr gibt es „Blasmusik satt“ mit den Orchestern aus Stadelhofen, Dörlinbach und Sulz.

Auch am Bockbierfest-Sonntag gibt es selbstverständlich die sommerlichen Grillspezialitäten und zum Mittagessen ab 11.30 Uhr werden die Gäste mit Rollbraten, Spätzle und Soße in der bekannten „Metzgerhüs-Qualität“ verwöhnt. An allen Festtagen rundet der Flammenkuchenstand Kaulke das kulinarische Angebot ab.

Weitere Infos zum Bockbierfest gibt es auf der Website des Vereins unter musikverein-kippenheim.de.