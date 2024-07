Anzeige: Der Musikverein Heiligenzell feiert vom 20. bis 21. Juli sein 100-jähriges Bestehen

In einer traumhaften Kulisse veranstaltet der Musikverein sein Jubiläumsfest. Es ist ein Zurück zu den Wurzeln. In den 50er und 60er Jahren fanden die Sommerfeste ebenfalls im Schlössle Heiligenzell statt. Beginn ist am Samstag, 20. Juli, um 18 Uhr mit einem Fassanstich und Freibier. Ab 18.30 geht es dann musikalisch mit dem Musikverein Schuttern zur Sache.

Unter dem Motto „Gemeinsam Feiern“ hat der Musikverein Heiligenzell die Vereine der Großgemeinde eingeladen. Um 21 Uhr legt die Offenburger Band „Blind Date“ auf der Bühne im Schlösslehof los. Zum beleuchteten Schlössle kann getanzt werden. Zu Aperol und Sommerschorle sind die Gäste eingeladen den Abend zu genießen. Die Bewirtung kommt auch nicht zu kurz, die Feuerwehr Heiligenzell serviert leckere panierte Schnitzel, Wurstsalat, Pommes und Grillwürste.

Lesen Sie auch

Der Sonntag startet dann um 10 Uhr mit einem feierlichen Festgottesdienst unter freiem Himmel. Begleitet wird er vom „Jungen Chor“ aus Heiligenzell.

MV Heiligenzell tritt auf

Zur Mittagszeit spielen dann die Gastgeber selbst auf. Das Gesamtorchester des Musikverein Heiligenzell und Allmannsweier unter der Leitung von Ulf Schuster gestalten von 11.30 bis 13 Uhr das Programm. Im gleichen Jahr wie nun das 100-Jährige gefeiert wird, gibt es einen weiteren Grund stolz zu sein. Das Gesamtorchester Heiligenzell und Allmansweier hat zehnjähriges Bestehen.

Kulinarisch bleibt kein Grillherz hungrig. Zu den traditionellen Leberle mit Bratkartoffeln gibt es Steak, Pute, Wurst und Merquez. Ergänzt durch Pommes, Grillkäse sowie einem Beilagensalat.

Gastgeber spielen am Sonntag ein großes Konzert

Im Anschluss an das Gesamtorchester geht es mit den „Blockflötenkinder Heiligenzell“ weiter. Die Kleinen zeigen ihr Talent, bevor dann um 14 Uhr der Musikverein Friesenheim spielt. Um 15.45 gehört dann erneut den Jungmusikern aus Heiligenzell die Bühne. Fünf Querflöten und ein Saxofon zeigen was sie nach dem fleißigen Proben schon darbieten können!

Der Festausklang und der gesellige Sonntagabend werden dann durch die „Original Filter-Länder“ begleitet. Die Gruppe aus Friesenheim kann „Traditionell“ und „Party“.

Ein besonderes Highlight am Sonntag ist die Ausstellung in der Schlösslekappelle. Über 90 Fotos aus der Vereinsgeschichte werden dort präsentiert. In liebevoller Arbeit haben Musikerkollegen in Zusammenarbeit mit Josef Sailer die Bilder ausgewählt und aufbereitet. Lassen Sie sich dieses Stück Geschichte nicht entgehen!

Für Familien ist ebenfalls gesorgt. Ab 12.30 gibt es Kinderschminken, ab 14 Uhr auch ein Kinderprogramm. Und das Stück Kuchen oder Torte für Groß und Klein gibt es am Nachmittag selbstverständlich an einer reichhaltigen Kuchentheke.

Wer gefallen an dem Verein gefunden hat, für den gibt es eine besondere Chance. Mit der Aktion „100 Jahre Musikverein – 100 neue Mitglieder“ möchte der Verein für den Eintritt werben. Wer im Festjahr Mitglied wird, kann einen von drei Mühlenhof-Gutscheinen für ein Monatsmenü für zwei Personen gewinnen. Beitrittserklärungen werden vor Ort im Schlössle ausliegen.

Anreise und Parken

Kommen Sie am besten mit dem Rad oder zu Fuß. Parken ist möglich am Friedhof in Heiligenzell sowie auf dem Norma Parkplatz. Das Fest findet bei jedem Wetter statt.