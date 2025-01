Anzeige: Der Leinstetter Bär freut sich auf närrische Gäste: 50 Jahre Narrenzunft Leinstetten

1 Der Narrenrat mit dem Bär und dem Treiber. Foto: /Narrenzunft Leinstetten

In Leinstetten steppt vom 24. bis zum 26. Januar der Bär; und das im wahrsten Sinne. Zentrale Figur der Narrenzunft Leinstetten ist ein freundlicher Bär. In diesem Jahr feiert die Zunft ihr 50-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist der große Jubiläumsumzug am Sonntag, 26. Januar, ab 13.30 Uhr.









Link kopiert



Los geht das Festwochenende am Freitag, 24. Januar, noch sehr still. Um 17 Uhr trifft man sich zur Totenehrung auf dem Friedhof. Der Totenehrung schließt sich aber dann schon um 18.30 Uhr der erste große Programmpunkt an: der Fackelumzug mit den Waldgau-Zünften. Der Umzug führt zum Großteil über die Dürrenmettstetter Straße, kurz über die Glattalstraße und dann bis zum Festzelt beim Bürgerhaus.