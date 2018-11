Anzeige Der Förderverein sorgt für den Wohlfühlfaktor

Beispielhaft gehören zu den unterstützten Projekten als Klassiker der jährlich stattfindende Ausflug der Erstsemester zur Alpirsbacher Brauerei. Ziel ist hier das gegenseitige persönliche Kennenlernen, aber auch das kulturelle Beisammensein.

Der Förderverein finanziert während der ganzen Studienzeit viele unterschiedliche Veranstaltungen mit, so am Ende des Studiums die Abschlussfeierlichkeiten in der Hohenberg-Halle. Übrigens wird bei diesen Abschlussfeierlichkeiten auch der Helmut-Günther-Preis vergeben, dies als Würdigung eines besonderen sozialen Engagements für den Campus.

So unterstützt der Förderverein auch das Alumni-Treffen. Es ist eine Gemeinschaft der ehemaligen Studierenden, die immer wieder zu einem Treffen, bei dem der Austausch im Mittelpunkt steht, eingeladen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Abschluss erst in jüngster Zeit und zu Beginn des Campus in Horb gemacht wurde.