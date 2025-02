Anzeige: Der Eschachsprung in Lackendorf: Drei Zünfte, drei Freunde, ein Fest!

Die Vorbereitungen auf den dritten Eschachsprung laufen auf Hochtouren. Gastgeber ist in diesem Jahr die Baronen-Gilde Lackendorf. Das Motto des Eschachsprungs lautet seit den Anfängen: „Drei Zünfte, drei Freunde, ein Fest“. Gemeint sind die Raupenzunft Seedorf, die Holzäpfelzunft Dunningen und die Lackendorfer Baronen-Gilde. Neben diesen drei Narrenzünften nehmen am Eschachsprung – am Samstag, 22. Februar, ab 13.13 Uhr – auch noch „Guck a Musik vo Saidorf“ und die Schlossgeister Seedorf teil.

Die Strecke des Umzugs

Der Umzug bewegt sich ab dem Stockäckerweg über die Dunninger Straße – vorbei an An der Steige – bis auf die Stettener Straße. Das sich anschließende Programm findet dann in der Eschachhalle statt. Angekündigt sind Auftritte der Musikvereine Dunningen, Seedorf und Lackendorf, Auftritte der Garden und auch ein gemeinsamer Gardetanz.

Die Besenwirtschaften

Stolz ist man bei den Veranstaltern, dass es zum Eschachsprung im ganzen Ort 19 Party-Besenwirtschaften geben wird. „Die Besen werden von örtlichen Vereinen und Privatleuten aus Lackendorf und auch Dunningen bewirtet“, verrät Mark May, dritter Vorsitzender der Lackendorfer Baronen-Gilde. Die Besen tragen Namen wie „Zum heißen Stachel“, „Weizenkiller“, „Florianbesen“, „Dua des Ding ni“ oder „Schach-Matt“.

Die Vorbereitungen

Mit den Vorbereitungen für den Eschachsprung begann man bei der Baronen-Gilde schon im vergangenen September, so Mark May. Dabei ging es auch um Dinge wie Genehmigungen, Anträge, Straßensperrungen und so weiter. „Die Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung und Gemeindeverwaltung funktioniert hervorragend“, freut sich May. „Kurze Dienstwege, schnelle unbürokratische Entscheidungen und immer ein offenes Ohr für jedes Anliegen. Wir profitieren zwar von der sehr guten Vorarbeit von Seedorf und Dunningen, können aber jederzeit um Hilfe bitten und bekommen diese in vollem Umfang.“

Gutes Miteinander

Zwischen den drei Zünften, die hinter dem Eschachsprung stehen, sei mittlerweile ein sehr freundschaftliches Verhältnis entstanden, „so dass man sich gegenseitig auch unterm Jahr auf Festen besucht“. Mark May: „Es stehen wirklich alle drei Zünfte und auch die gesamte Bevölkerung hinter diesem Projekt.“

Die Ursprünge des Eschachsprungs

Der Eschachsprung wurde laut May ins Leben gerufen, weil durch immer höhere bürokratische Hürden immer weniger Umzüge und Narrentreffen stattfänden. „Auch ist es das Ziel, den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde zu stärken und vor allem die junge Bevölkerung an die Kultur heranzuführen.“ Nach intensiven Gesprächen sei man dann auf die Idee zum Eschachsprung gekommen.

Rund 100 Helferinnen und Helfer

Beim Eschachsprung am Samstag, 22. Februar, werden laut Mark May rund 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein. Er nennt Aufgaben wie Bewirtung, Feuerwehr, Einweiser oder Umzugseinweiser.

Für Besucher des diesjährigen Eschachsprungs am Samstag, 22. Februar, bestehen die besten Parkmöglichkeiten – von Dunningen kommend – beim Sportgelände sowie beim Festplatz. Von Stetten oder Umgehung her wird es Einweiser zu Parkplätzen geben.