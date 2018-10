Anzeige Der älteste Chor im deutschen Marinebund

Der Marineverein Ebingen war aktiv an der Gründung des "Verbandes Süddeutscher Marinevereine" in Stuttgart beteiligt, der sich dem "Bund Deutscher Marinevereine" in Bremen angeschlossen hat. Gründungsvorsitzender Robert Eppler führte den Verein bis 1934 und übergab dann an Eugen Göhring, der nach einem Jahr Amtszeit nach Amerika auswanderte, so dass Robert Eppler erneut das Steuer übernahm: bis 1938. In diese Zeit fiel die Beteiligung am Bau des "Marine-Ehrenmal Laboe" von 1928 bis zur Fertigstellung im Jahre 1936. An der Einweihungsfeier waren zahlreiche Mitglieder beteiligt und Gustav Eppler war Fahnenträger.