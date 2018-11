Anzeige Der Advent in Meßstetten ist "oifach schee"

Im Fachwerkhaus in der Zeurengasse lädt der Verein zur Förderung der Altenhilfe zur Adventsstube. Am Samstag und Sonntag öffnet auch das Museum für Volkskunst in der Hangergasse seine Pforten mit der Sonderausstellung "Lieblingsstücke – Oifach schee" von Brigitte Laichinger. Die hochwertige Ausstellung mit über 4500 Einzelteilen öffnet die Tür in vergangene Zeiten und zeigt auf, wie früher Familienfeste gefeiert wurden.

Parallel findet in der Turn- und Festhalle die Skibörse des Meßstetter Skivereins statt. Neben der Möglichkeit zur gemütlichen Einkehr finden Wintersportler dort alle Artikel rund um Ski und Snowboard.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, werte Gäste,

zum 29. Meßstetter Weihnachtsmarkt heiße ich alle Besucher aus nah und fern herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen auch in diesem Jahr mit mehr als 40 Ständen ein großes und vielfältiges Angebot in stimmungsvollem Flair rund um den Erwin-Gomeringer-Platz bieten können. Bedanken möchte ich mich bei allen Vereinen, Organisationen, Schulen und Kunstgewerbetreibenden für ihre Teilnahme.

Traditionell wird der Weihnachtsmarkt begleitet von der Skibörse des Skivereins Meßstetten in der Turn- und Festhalle sowie einer Sonderausstellung im Museum für Volkskunst. Ich hoffe sehr, dass sich Groß und Klein auf unserem Weihnachtsmarkt und in unserer schönen Heubergmetropole wohlfühlen, und wünsche Ihnen bei uns in Meßstetten ein paar schöne und besinnliche Stunden in der Vorweihnachtszeit.

Frank Schroft

Bürgermeister