Anzeige: Der 6. Zalando-Firmenlauf in Lahr

1 Auf die Plätze, fertig, los: In diesem Jahr werden sich mehr als 1700 Läufer bereits um 17 Uhr auf die Strecke begeben. Dann kann danach das EM-Viertelfinale geschaut werden. Foto: Baublies

Zum sechsten Mal starten am morgigen Freitag Mitarbeiter zahlreicher Unternehmen zum Lauf über fünf Kilometer. Nachdem die Teilnehmer sich selbst sportlich betätigt haben, können sie in diesem Jahr gemeinsam beim EM-Viertelfinale mitfiebern.









Mit mehr als 1700 Firmenläufern aus 100 Unternehmen schließt der sechste Zalando Firmenlauf in Lahr mit neuem Voranmelderekord an den Erfolg der Vorjahre an. Am morgigen Freitag beweisen die Läufer erneut auf der fünf Kilometer langen Strecke wie sportlich die Region tatsächlich ist, heißt es in der Ankündigung. Hinter den Anmeldezahlen stehen zahlreiche Unternehmen.