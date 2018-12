Anzeige Denken Sie in diesem Jahr auch an sich selber!

Zwei weitere Tipps von Expertin Regina Mayer: „Immer auf beste Baumwolle achten.“ Da trennt sich die Spreu vom Weizen im Bett. Amerikanische und ägyptische Qualitäten sind hier der Maßstab. „Und die wirklich guten Hersteller von Bettwäsche empfehlen Knöpfe als Verschluss der Bettbezüge und Kissen.“ Denn, wer seine Bettwäsche zum Reinigen (und Bügeln) zum Profi gibt, weiß: dort werden Bettbezüge nicht mehr wie früher gemangelt (wobei Knöpfe regelmäßig zu Bruch gingen), sondern im Automaten „gepresst“ - und dabei neigen Reißverschlüsse, beziehungsweise die Stoffbereiche, in denen sie vernäht sind, mit der Zeit zum ’Brechen’.

Womit wir bei den Farben und Dessins der perfekten Bettwäsche sind. Der Klassiker: „Weiß – als Bettwäsche, das mag überraschen, am unempfindlichsten“, erläutert Regina Mayer. Daheim habe sie selber nur weiße Bettwäsche. Aber – das ist natürlich Geschmacksache. Die Menschen in Nagold und Umgebung „mögen es vor allem bunt und mit Blumen.“ Wobei man sagen muss, dass in der Mehrzahl tatsächlich die Damen für daheim die Bettwäsche aussuchen. „Aber auch besonders komfort-affine Männer kommen zu uns, um sich mit wirklich herausragenden Bettwäsche-Qualitäten zu verwöhnen.“

Ein Muss dabei: „Die Farbe des Lakens – oder heute: des Spannbetttuchs – muss unbedingt zur ausgesuchten Lieblingsbettwäsche passen.“ Weshalb man im Hause Schiler-Benz in schier allen Farben des Regenbogens die immer passenden Spannbetttücher zur Auswahl verfügbar hat. „Und natürlich in allen Größen.“ Wobei man sich für die ideale Kombi hier gerne auch etwas Zeit nehmen sollte: das wahnsinnig romantische Blüten-Muster der Bettwäsche in rosa, rot und feinen grünen Farbakzenten zum Beispiel – nehm’ ich da nun ein ebenso rosafarbenes Betttuch, oder doch eher ein rotes – oder vielleicht doch in diesem umwerfenden Grün-Ton? Zelebrieren Sie die Auswahl. Lassen Sie die Farben-Pracht wirken. Machen Sie es sich nicht einfach. Sie kaufen hier nicht weniger ein als ihr ganz persönliches Glück für die Nacht.

Weshalb Sie vielleicht auch noch einen Abstecher zur „Nachtwäsche“-Abteilung hier bei Schiler-Benz machen sollten. Der Pyjama für den Herren ist ja einer der Klassiker unterm Weihnachtsbaum. Aber auch hier gilt: Was Ihnen wirklich, wirklich gefällt, wissen nur Sie selbst am besten. Kennen Sie schon die „Lounge-Wear“ - eine Mischung aus extrem bequemer Hauswäsche, die man auch zur Nacht im Bett anbehalten kann? Unendlich bequem. Beliebig kombinierbar. Anschmiegsam wie eine zweite Haut. - Wenn Sie jetzt lächeln beim Lesen dieser Zeilen – ganz genau: Wegen diesem Lächeln sollten Sie sich ihre perfekte (Bett-)Wäsche für die Nacht unbedingt gönnen. Es macht den Alltag am Morgen – an jedem nächsten Morgen – so sehr einfacher. Ausgeschlafen im idealen Bett wird das Leben leichter.