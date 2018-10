Anzeige Den Menschen die Musik nahe bringen

H eute präsentiert sich "HAST DU TÖNE" in Fluorn nicht nur als Musikschule, in der Schüler jeden Alters ein Musikinstrument erlernen können, auch als Notenverlag und mit dem Verkauf sowie der Reparatur von Instrumenten hat sich das Fluorner Unternehmen in der Region einen guten Namen erarbeitet.

Insgesamt 20 Musiklehrerinnen und -lehrer arbeiten mit "HAST DU TÖNE" zusammen. Und schon die Kleinsten machen bei der musikalischen Früherziehung im Musikgarten mit Takt und Musik spielerisch ihre ersten Erfahrungen. Überwiegend haben sich der als Kapellmeister ausgebildete Joachim Gutgsell und seine Frau Carmen der Blasmusikausbildung verschrieben, aber auch Gitarrenunterricht ist möglich. Zahlreiche Musikvereine im Umkreis von 100 Kilometern nehmen die Dienste der Schule in Anspruch, um ihren Nachwuchs ausbilden zu lassen.

Als private Musikschule überzeuge man mit zeitgemäßen Unterrichtsformen und wecke sowohl bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Freude an der Musik, müsse allerdings auf staatliche Unterstützung verzichten, so Gutgsell.