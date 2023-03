1 Als Osterhasen verkleidet sind die Gewerbevereinsmitglieder in der Stadt unterwegs. Foto: Christine Strienz

Vorbeikommen, die besondere Atmosphäre zwischen den wunderschönen Fachwerkhäusern genießen und die Händler, Dienstleister und Gastronomen besuchen – in der Calwer Innenstadt ist viel geboten.

„Bibberle-Alarm“ in Calw: Auch in diesem Jahr verstecken sich vom 3. bis 23. April niedliche Plüschküken in den Schaufenstern der Innenstadt. Beim Gewinnspiel der Stadt Calw und des Gewerbevereins müssen die „Bibberle“ in den Fenstern gefunden, gezählt und die richtige Zahl auf einer Gewinnspielkarte vermerkt werden. Zu gewinnen gibt’s dann Einkaufsgutscheine der teilnehmenden Betriebe.

Osterhase unterwegs: Am Ostersamstag, 8. April,kann man in der Calwer Innenstadt den Osterhasen gleich in mehrfacher Hinsicht live erleben. Mitglieder des Gewerbevereins werden wieder in plüschige Kostüme gehüllt unterwegs sein und Leckereien in Osterhasen-Form an Groß und Klein verteilen.

Beim Calwer Frühling ist ordentlich was los in der Innenstadt. Foto: Christine Strienz

„Calwer Frühling“: Am Sonntag, 23. April, findet von 11 bis 17 Uhr wieder der „Calwer Frühling“ mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Die Veranstaltung des Gewerbevereins steht unter dem Titel „Mobilität und Bewegung“. Geplant sind abwechslungsreiche Aktionen zum Thema – wie beispielsweise eine Ausstellung mit besonderen Fahrzeugen, Sport- und Mitmachaktionen, Gewinnspiele und natürlich leckere Angebote von Gastronomien, Vereinen und Foodtrucks. Für manche könnte sogar ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen: Baggerfahren. Und natürlich sind die Geschäfte ab 12 Uhr geöffnet. Bald folgen weitere Informationen zum Programm.

Der Gewerbeverein freut sich auf zahlreiche Besucher.