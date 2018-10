Anzeige Den Ansprüchen der Kunden gerecht werden

Die Resonanz in den vergangenen fünf Jahren motivierte uns zu diesem Schritt", stellen Mechthild und Joachim Bühler fest. Deshalb tauschten sie mit dem "Grünling" den Standort und zogen in die Hauptstraße 14 in Althengstett.

Nach siebenwöchiger Umbauzeit präsentiert sich das Studio "Bühler Möbel & Einrichtungen" auf rund 200 Quadratmetern mit den unterschiedlichen Bereichen für individuelles Wohnen. "Dadurch kommen die Möglichkeiten besser zur Geltung und werden den Ansprüchen der Kunden für Einrichtung gerecht", unterstreichen Bühlers zum breiten Spektrum.

Ein Eröffnungsprogramm ein, das vom Frühstück am Bett bis zum Show-Kochen reicht