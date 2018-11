Anzeige Dem Advent entgegen

Wie schon in den vergangenen Jahren hält der Kirchenchor sehr begehrte Auswahl bereit. Der Markt findet in der Heimbachstraße statt und wird ähnlich aufgebaut sein wie in den vergangenen Jahren. Der kulinarische Bereich wird wieder von den Vereinen aus dem Ort übernommen.

Wie alles begann

Seit 1989, also zum 30. Mal, gibt es den Markt in Waldmössingen. Angeregt wurde er von dem in diesem Jahr gegründeten Mehrzweckhallen-Förderverein (MFV). Unter dem Vorsitz von Werner Limberger hatte es eine erste Hallenbesichtigung in Renfrizhausen gegeben und die Tradition des Wintermarkts als Weihnachtsmarkt begann, um Geld für die neue Halle zusammenzubekommen. Zudem sorgten Teilnahmen am Dorffest, am Tag der offenen Tür bei der Firma Engeser und beim Jubiläum der Firma Niebel für Einnahmen. Beim Dorffest und dem Wintermarkt floss jeweils ein Viertel des Gewinns an den MFV.