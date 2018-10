Anzeige Deftiges steht auf Speiseplan

Im Rahmen ihres Kirbefests in Salmendingen präsentieren die Kornbühlmusikanten am Samstag, 20. Oktober, die Fehlataler Blasmusik und die Brass-Band "da Blechhauf’n". Am Sonntag sind die Musikvereine aus Heiligenzimmern, Hettingen und Haigerloch-Stetten zu Gast. Ein Höhepunkt steht den Besuchern zweifelsfrei am Samstagabend ins Haus. Nach der Fehlataler Blasmusik, der Vorgruppe, tritt "da Blechhauf’n – die Wirtshausrunde" auf. Aus der Steiermark, dem Burgenland und Wien präsentieren sich sieben Vollblutmusiker – drei Trompeten, drei Posaunen und eine Helikontuba – mit einem Feuerwerk an musikalischer Virtuosität, gespickt mit Witz und pantomimischen Einlagen. Die Show ist ein Schmaus für Augen und Ohren.