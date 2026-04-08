Anzeige: Das Team der Pinguin Apotheke hat die Gesundheit der Kunden auf vielen Ebenen im Blick

Eine Apotheke ist weit mehr als ein Ort, an dem Patienten Medikamente abholen.
Eine Apotheke ist weit mehr als ein Ort, an dem Patienten Medikamente abholen. Hier erhalten sie Beratung, Tipps, Analysen und Produkte rund um ihre Gesundheit. Genau dafür stehen Christoph Walser und sein Team von der Pinguin Apotheke in Nagold schon seit vielen Jahren. Zwei Angebote beziehungsweise Themen, die exemplarisch genau dafür stehen, sind die Kältebehandlung Alpha Cooling Professional und die Auszeichnung als Darmkompetenz-Apotheke.