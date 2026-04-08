Anzeige: Das Team der Pinguin Apotheke hat die Gesundheit der Kunden auf vielen Ebenen im Blick

Eine Apotheke ist weit mehr als ein Ort, an dem Patienten Medikamente abholen. Hier erhalten sie Beratung, Tipps, Analysen und Produkte rund um ihre Gesundheit. Genau dafür stehen Christoph Walser und sein Team von der Pinguin Apotheke in Nagold schon seit vielen Jahren. Zwei Angebote beziehungsweise Themen, die exemplarisch genau dafür stehen, sind die Kältebehandlung Alpha Cooling Professional und die Auszeichnung als Darmkompetenz-Apotheke.

Eisbaden ohne Ausziehen und Frieren

Kälte aktiviert verschiedene Prozesse im Körper, welche Regeneration, Gesundheit und Wohlbefinden fördern können. Profisportler schwören schon lange auf Kältetherapien und auch viele Privatpersonen

können den positiven Effekt von Eisbädern mittlerweile. Derartige Anwendungen können jedoch die wenigsten zuhause durchführen. Wer in die Therme geht, muss sich vor anderen ausziehen. Die wenigsten durften eme Kaltekammer besitzen. Und in einen kalten See hüpfen ist auch nicht jedermanns Sache. Ganz abgesehen davon, dass das Kältegefühl gewöhnungsbedürftig ist. Wer friert schon gerne? Die Pinguin Apotheke ist die erste in Deutschland, die eine Alternative hierzu bietet - mit denselben positiven Effekten, aber ohne Ausziehen und Frieren.

Möglich ist dies dank dem Alpha Cooling Professional. Das schwarz-silberne Gerät steht in einem ruhigen Bereich der Pinguin Apotheke. Interessierte können hier ungestört Platz nehmen und ihre Hände ausstrecken - mehr müssen sie gar nicht tun, um in den Genuss der Anwendung zu kommen. Das Alpha Cooling Professional arbeitet mit einer Kombination aus kalten Auflagen

für die Handflächen und sanftem Unterdruck. Es genügt, die Arme bis zur Hälfte des Unterarms hineinzulegen. Die Handflächen ruhen auf einer vier Grad kühlen Platte. Zwei Minuten lang wird zudem ein Unterdruck erzeugt. So kühlt das Blut in den Händen ab, die Gefäße können sich aber nicht zusammenziehen. Dadurch kann leicht kühleres Blut in den Kreislauf gelangen und dort seine Wirkung entfalten, indem es den Körper zu einer natürlichen Reaktion anregt. Dieser Vorgang wird - mit kleinen Pausen - fünf Mal wiederholt, um den optimalen Effekt zu erzielen.

Wer neugierig geworden ist, kann das Alpha Cooling Professional kostenfrei und nach Terminabsprache in der Pinguin Apotheke testen. Wer überzeugt von der Anwendung ist, bekommt eine Zehnerkarte für 350 Euro. So viele Anwendungen sollten innerhalb von sechs bis acht Wochen erfolgen, je nach Anlass. Die Bedienung ist kinderleicht und kann selbstständig erfolgen. Das Gerät zeigt an, wie die Hände platziert werden sollen und stoppt die Zeit. Ein Bonus: Anwender absolvieren währenddessen einfache Atemübungen, was für zusätzliche Entspannung sorgt. Dank Kopfhörern lässt sich die Umgebung

vollständig ausblenden.

Übrigens gibt es das Alpha Cooling Professional auch als Leihgerät. Für 400 Euro können Anwender die handliche Version davon für vier Wochen mit nach Hause nehmen. Dort können die Anwendungen durch mehrere Personen so oft wie gewünscht und zu individuellen Zeiten durchgeführt werden.

Die Pinguin Apotheke ist Darmkompetenz-Apotheke

,,When in doubt, treat the gut". Diesen Satz hat sich Christoph Walser seit seiner Ausbildung zum Coach für funktionelle Medizin eingeprägt. Zu deutsch bedeutet er in etwa: Wenn man Zweifel über die Ursache einer Erkrankung oder von Unwohlsein hat, sollte man den Darm behandeln. Diese Aussage kommt nicht von ungefähr, denn der Darm leistet weit mehr als die Verdauung von Lebensmitteln. Er ist das Zentrum der Gesundheit. Er entgiftet den Körper, produziert wichtige Vitalstoffe und beherbergt den größten Teil - etwa 70 bis 80 Prozent- des Immunsystems. Auf Probleme reagiert der Darm dementsprechend mit einer Entzündung, die in stiller Form auf den gesamten Organismus übergreifen kann, wie Christoph Walser erklärt.

Das kann schneller gehen, als man denkt - oder es bemerkt. Im Darm herrscht ein empindliches Gleichgewicht, das beispielsweise durch eine ungesunde Ernährung, Medikamentenemnahme oder Stress schnell gestört werden kann. ,,Der Darm ist die Wurzel der Pflanze Mensch", brachte es der österreichische Mediziner F.X. Mayr auf den Punkt. Wenn im Darm etwas nicht stimmt, kann sich das auf den gesamten Körper auswirken. Aber wie geht man dann am besten vor?

Seit 2018 ist die Pinguin Apotheke als Darmkompetenz- Apotheke zertifiziert. Christoph Walser und Ulrike Deininger verfügen über das notwendige Knowhow, Darmbeschwerden genau auf den Grund zu gehen - und vor allem auch die passende Behandlung zu finden. Denn oft geht es hier um Feinjustieren und bedachtes Eingreifen, je nachdem, wo das Problem liegt. In der Darmsprechstunde schaut sich das Team mit Kunden den Mikrokosmos Darm genauer an.Als Basis dient eine Darmcheck-Analyse durch das akkreditierte Labor Biovis. Dann kann es an die Problembehebung gehen, die genauso vielseitig ist wie mögliche Beschwerden. Zu den Grundlagen gehören Entzündungshemmung, Entsäuerung, Entgiftung und Ernährungsberatung - individuell abgestimmt auf den Patienten. Christoph Walser weiß: Eine solche Beratung kann sich auch lohnen, wenn scheinbar keine merklichen Darmbeschwerden vorliegen, denn diese können sich gut verstecken oder untereinander ausgleichen. Eine fachliche Überprüfung schadet also nicht.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel