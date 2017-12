Anzeige Das Sortiment ist breit gefächert

In ihrer Heimatgemeinde hat sie ihren Lebenstraum verwirklicht. Auf rund 150 Quadratmetern mit 20 Café-Sitzplätzen bietet sie eine erlesene Auswahl an schmucken Wohnraum-Accessoires und pfiffigen Garten-Dekorationen. Aktuell präsentiert sie in ihrer gemütlichen Stube adrette Weihnachtsartikel. Das breit gefächerte Sortiment soll bald mit selbst hergestellten Dekorationsartikeln bereichert werden. Angeboten im Ortstreff-Café werden Kaffee-Variationen der Schwarzwald Rösterei Freudenstadt-Grüntal, Kuchen und Torten vom Café Bacher in Freudenstadt. Tees können mittels Riechgläser ausgewählt werden.

In einjähriger Fleißarbeit hat ihr Mann Henry, von Beruf Zimmermann und selbstständiger Raumgestalter, das zweitälteste Gebäude in Lützenhardt mit Unterstützung der Familie in Eigenleistung umgebaut. Er wollte den Charakter des Hauses bewahren arbeitete mit Materialien aus der Vergangenheit. Der Gast wird auf eine Zeitreise mitgenommen. Nostalgie pur: Die Räumlichkeiten strahlen eine Anmutung wie ein historisches Museum aus. Mit ihrem Talent für einfallsreiche Dekorationen hat die 50-jährige Sandra Glitzenhirn, geborene Tillemann, ein behagliches Ambiente geschaffen. Ihr Heimatort liegt ihr sehr am Herzen. Ein wahres Schmuckstück für den Luftkurort ist entstanden. Die Außenfassade soll 2018/19 ein neues Gesicht erhalten. Geöffnet ist das Café zur Deko Zudrell dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Bis einschließlich 23. Dezember ist das Café Deko samstags auch bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.