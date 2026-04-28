Anzeige: Das Radzentrum ist nun auch Specialized-Partner

Das Radzentrum Nagold erweitert sein Angebot und wird offizieller Specialized-Partner. Damit profitieren Kundinnen und Kunden von noch mehr Auswahl, Innovation und hochwertiger E-Bike-Technologie.

Das Radzentrum legt Wert auf eine große Auswahl an Fahrrädern und eBikes für jeden Bedarf und jeden Geldbeutel. Jeder Kunde soll hier ein individuell für seine Wünsche und Bedürfnisse passendes Zweirad finden. Ins Sortiment schaffen es dabei nur namhafte Hersteller, die ebenso für Qualität und Nachhaltigkeit stehen wie der Nagolder Fachhandel selbst. Vor Kurzem konnte ein neuer Partner gewonnen werden, der genau zu diesen Anforderungen passt und das Sortiment des Radzentrums gut ergänzt. Die Rede ist von Specialized.

Die Marke Specialized gibt es bereits seit über 50 Jahren: Im Jahr 1974 verkaufte Mike Sinyard seinen VW-Bus um eine Radtour durch Europa zu machen. Wahrend der Fahrt nutzte er die Gelegenheit, schwer erhältliche Teile in die USA zu importieren. ,,Am Anfang habe ich mich bewusst dafür entschieden, mich auf den Bedarf der Rider an technisch fortschrittlichen Produkten zu konzentrieren, die einen Leistungsvorteil bieten" wird Mike Sinyard auf der Webseite des Herstellers zitiert. Nach zwei Jahren Forschung und Entwicklung war der Specialized-Touring-Reifen geboren - das erste Produkt der Marke und der erste Hochleistungs-Drahtreifen überhaupt. In den 1980er Jahren folgten die ersten Specialized-Fahrräder. 1990 konnte erstmals ein MTBWeltmeistertitel auf einem Bike des Herstellers gewonnen werden. Seither hat das Unternehmen seine Bikes stetig weiterentwickelt. Mittlerweile sind die hochwertigen Räder auch bei Hobbyfahrern sehr beliebt - weshalb sie im Radzentrum-Sortiment nicht fehlen dürfen.

Das Specialized Turbo Levo 4 Comp Alloy

Das erste Specialized-Modell, das in wenigen Wochen im Radzentrum eintrudeln wird, ist das Turbo Levo 4 Camp Alloy. Das E-MTB ist für Trails konzipiert und hat 2026 einen Award für Design und Innovation gewonnen. Besonders seine exzellente Traktionskontrolle, das intuitive Fahrverhalten und eine hohe Spitzenleistung zeichnen das Rad aus. Zudem ist es effizient gebaut, was eine hohe Reichweite erlaubt. Uber das integrierte Display sind Fahrer stets auf dem Laufenden, was die Fahrdaten anbelangt.

Einzelne Bikes sind beim Radzentrum als neuem Partner bereits eingetroffen, weitere Modelle aus dem Hause Specialized werden nach und nach folgen.

Das Amflow PX Carbon

Neben neuen Marken bietet das Radzentrum natürlich auch nach wie vor Modelle beliebter und bewährter Hersteller an. Dazu gehören Räder der Marke Amflow. Das PX Carbon zeichnet sich durch einen kraftvollen Antrieb und eine vielseitige Geometrie für jedes Terrain aus. Die leichte Bauart in Kombination mit einem leistungsstarken Akku sorgt für eine beachtliche Reichweite. Hier treibt ein Motor mit einer Leistung von 150 Nm und 1500 Watt ein Bike mit einem Gewicht von gerade einmal 21,6 Kilogramm an und das bei einem Akku mit 700 Wh. Das E-MTB schafft dadurch auch ganztätige Touren mit wechselndem Gelände.

Die Marke Amflow ist vergleichsweise eine Neuentdeckung. 2023 hat eine Gruppe TechExperten mit grenzenloser Begeisterung fürs Mountainbiken das Unternehmen gegründet. Gemeinsam mit führenden Innovatoren und Bike-Designern haben sie das E-Bike neu gedacht - für die perfekte Balance aus Leichtigkeit und Power.

Das Focus Aventura2 6. 7 X

Wer weniger ins Gelände und dafür mit dem eBike mehr in den Alltag möchte, sollte sich das Aventura2 6. 7 X von Focus genauer anschauen. Der Hersteller setzt für seinen Antrieb und seinen Akku auf bewährte Technologie aus dem Hause Bosch, die ebenso leistungsfähig wie zuverlässig ist. Das Rad bringt alle Ausstattungsmerkmale mit, die man für eine bequeme Runde durch die Stadt, den Transport von Einkäufen oder eine mehrtägige Radtour braucht.

Der Hersteller Focus hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Menschen für das (gemeinsame) Radfahren zu begeistern. Alle Bikes dieser Marke werden in derunmittelbaren Region - nämlich in Stuttgart - entwickelt und in Emstek in Niedersachsen gebaut.

Das Kalkhoff Image 5+ Move

Dieses eBike ist ein echter Allrounder. Der Hersteller Kalkhaff nennt das Image 5+ Move liebevoll einen „flexiblen Alleskönner". Auch Kalkhaff setzt auf Antrieb und Akku von Bosch und damit auf solide und langjährig bewährte Zuverlässigkeit. Der Wave-Rahmen ermöglicht ein bequemes Auf- und Absteigen.

Bewährt ist auch das passende Wort, um die Marke an sich zu beschreiben. Seit 1919 steht Kalkhaff für Erfahrung und Innovation im Fahrradmarkt. Heute ist das Unternehmen einer der führenden europäischen Hersteller für PremiumeBikes. Kalkhaff legt den Fokus auf die Entwicklung von vollausgestatteten, alltagstauglichen und komfortablen eBikes.

Seit März gelten die Sommeröffnungszeiten

Sommeröffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 9.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr Samstag: 9.00 bis 16.00 Uhr

Winteröffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag: 9.00 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr Samstag: 9.00 bis 14.00 Uhr

Autor: Jacqueline Geisel, Fotos: Hersteller