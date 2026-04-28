Anzeige: Das Radzentrum ist nun auch Specialized-Partner

Das Radzentrum Nagold erweitert sein Angebot und wird offizieller Specialized-Partner. Damit profitieren Kundinnen und Kunden von noch mehr Auswahl, Innovation und hochwertiger E-Bike-Technologie.
Das Radzentrum legt Wert auf eine große Auswahl an Fahrrädern und eBikes für jeden Bedarf und jeden Geldbeutel. Jeder Kunde soll hier ein individuell für seine Wünsche und Bedürfnisse passendes Zweirad finden. Ins Sortiment schaffen es dabei nur namhafte Hersteller, die ebenso für Qualität und Nachhaltigkeit stehen wie der Nagolder Fachhandel selbst. Vor Kurzem konnte ein neuer Partner gewonnen werden, der genau zu diesen Anforderungen passt und das Sortiment des Radzentrums gut ergänzt. Die Rede ist von Specialized.