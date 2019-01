Anzeige Das Partymotto ist Flowerpower

Dabei werden verdiente Mitglieder geehrt. Daran anschließend ist die große Narrenparty mit buntem Programm unter dem Motto "Flowerpower". Beginn 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Der Eintritt ist frei. Neben dem Auftritt der Krawallos sind Auftritte von Showtanzgruppen und Lumpenkapellen vorgesehen. Am ebenso um 12 Uhr der Zunfmeisterempfang.

Die geplante Narrenmesse am Sonntag, 27. Januar, beginnt um 9.15 Uhr in der St. Ulrichskirche. Gegen 11 Uhr ist der zweite Zunftmeisterempfang in der Halle. Zum Jubiläumsumzug ab 13.30 Uhr haben sich laut Aussage von Sven Buckenmaier (Zunftchef) beachtliche 52 Narrenzünfte mir fast 3000 Häs- und Maskenträgern angemeldet.

Immerhin mussten die Maurochen über 35 weiteren Narrengruppen und -zünften eine Absage erteilen, darunter einer Gruppe mit rund 800 Häs- und Maskenträgern. Schließlich muss die gesamte Veranstaltung noch überschaubar sein, sagte Buckenmaier. Die gastgeberischen Maurochen werden den Narrenwurm anführen.