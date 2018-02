Anzeige Das Motto: "Spaß und Freude"

Mit großen Erwartungen und der Mission "Wiederaufstieg" war der HBW nach dem Abstieg aus der Beletage des deutschen Handballs in die Saison gestartet. Und es lief es zunächst rund bei den Schwaben.

Zu Hause fegten sie die Gegner reihenweise von der Platte, bis auf den "Ausrutscher" bei Mitabsteiger HSC 2000 Coburg – der HBW unterlag mit 25:32 – wurde das neue, mit zahlreichen hochtalentierten Spielern stark verjüngte Team bis zum neunten Spieltag den Erwartungen weitgehend gerecht. Nach der 28:39-Auswärtspleite beim ASV Hamm-Westfalen aber sahen die Verantwortlichen aufgrund schwacher Auftritte in der Fremde das große Ziel akut gefährdet. Dass der isländische Trainer Rúnar Sigtryggsson – er hatte die Mannschaft im Sommer 2016 übernommen – der Klubführung mitgeteilt hatte, seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, war ein weiterer Aspekt, weshalb der HBW die Reißleine zog.

Sigtryggsson musste gehen, Jens Bürkle übernahm. Lange Jahre hatte der 37-Jährige als Kreisläufer die Knochen für den HBW hingehalten, feierte mit ihm 2006 die Meisterschaft in der 2. Liga Süd und den Aufstieg in die 1. Liga. Nach seinem Karriereende arbeitete Bürkle erfolgreich als Trainer beim jetzigen Liga-Rivalen DJK Rimpar und anschließend im Oberhaus bei der TSV Hannover-Burgdorf. Dort musste er nach der Saison 2016/17 seinen Platz räumen, im Oktober 2017 sagte er dann "Ja" zu seiner "Herzenssache". Tatsächlich brachte Bürkle das Team voran. Die Deckungsleistungen wurden besser, allerdings stellten sich die erhofften Erfolge nicht ein. Zwar war der HBW in den Spielen gegen die Top-Teams der Liga sowohl auswärts als auch in der Fremde mehrere Male ganz dicht dran, schaffte es jedoch in den entscheidenden Phasen nie, sich dafür zu belohnen. Besonders bitter: die vier letzten Spiele des Jahres 2017 gingen knapp verloren. Ein klares Indiz dafür, dass die Mannschaft in ihrem ersten gemeinsamen Zweitliga-Jahr noch zu grün hinter den Ohren ist, um sich in Big-Point-Spielen gegen die abgezocktere Konkurrenz durchzusetzen. Und so findet sich die Bürkle-Sieben nach den Niederlagen gegen den unangefochtenen Tabellenführer Bergischer HC (29:30), beim VfL Lübeck-Schwartau (26:27) gegen die SG BBM Bietigheim (23:24) und bei TuSEM Essen (25:27) nur noch auf dem neunten Platz der Tabelle wieder, die ursprüngliche Mission ist damit wohl gescheitert.