Anzeige Das Motto lautet: "Vetter – Fasnet – Vollgas"

Bei gutem und bei schlechtem Wetter grüßt euch der Harthauser Vetter": Das Motto der Harthauser Vetterzunft gilt am Wochenende, 1. bis 2. Februar, mehr denn je. Denn dann stemmen die Narren um Obervetter Tobias Nolle das 36. Alb-Lauchert-Ringtreffen.

Los geht es am Freitagabend, 1. Februar, um 19.30 Uhr mit dem Nachtumzug quer durch das Dorf zum Festzelt an der Neufraer Straße. Rund 60 Zünfte werden ihn mit 2500 Teilnehmern gestalten und so richtig Gas geben, entsprechend dem Motto des Ringtreffens: "Vetter – Fasnet – Vollgas".

Die Kreisstraße 7175 zwischen Harthausen und Neufra wird von 17 bis 2 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Außerdem ist das Befahren der Straßen im Bereich der Aufstellung – Jahnstraße, Lärchenweg, Eschenweg, Sonnenstraße – sowie der Umzugstrecke – Hauptstraße, Neufraer Straße, Raingasse – von 17 bis 22 Uhr nicht möglich.