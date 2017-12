Anzeige Das Motto heißt: "Größer – besser – Kessler!"

Da habe sich angeboten, in das neue Geschäftshaus umzuziehen, wo das Erdgeschoss noch zu haben war. Die sieben Mitarbeiter bleiben die gleichen: "Die bekannten Gesichter wird man hier wiederfinden", versichern die beiden Chefinnen. Was die zwei Shops in Balingen, den Shop in Albstadt und das Stammhaus in Rottweil von anderen Mobilfunk-Anbietern unterscheidet, sind die günstigen Konditionen, die hier angeboten werden: "Wir sind in Rottweil, Balingen und Albstadt für unsere aggressive Preispolitik und die gute Beratung durch unsere langjährige Mitarbeiter bekannt", sagen Simone und Petra Kessler. "Wir haben in Baden-Württemberg rund 100 Fachhandelspartner, ein entsprechend großes Volumen bei Freischaltungen und Hardware-Einkauf, und wir können attraktive Angebote aushandeln. Die Preise sind kaum größer als im Internet, aber bei uns gibt es auch die persönliche Betreuung im Service-Fall." Für Letztere sorgen die 31 Mitarbeiter in den vier Shops und in der Verwaltungsstelle in der Wilhelm-Kraut-Straße. Und: "Wir wollen nicht nur einen Handy-Vertrag verkaufen. Wir suchen langfristige Lösungen für die ganze Familie, auch beim Festnetz-Anschluss, auch beim Handy für den Ehepartner und für die Kinder. Wir wollen eine langfristige Bindung zum Kunden." Wer jetzt neugierig geworden ist, kann am Donnerstag, 7. Dezember, zwischen 11 und 18.30 Uhr vorbeischauen. "Für jeden Besucher gibt’s ’ne rote Wurst", sagen die Chefinnen schmunzelnd.