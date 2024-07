Anzeige: Das Lichterfest des Musikverein Reichenbach hat wieder viel zu bieten

Der Musikverein Reichenbach ist mit seinen 376 Mitgliedern nicht nur einer der größten Vereine in dem Lahrer Stadtteil, sondern auch einer der ältesten. Die Musiker organisieren immer wieder beliebte Feste. Ein ganz besonderes, das Lichterfest, findet nun wieder von Samstag, 20. Juli bis zum Montag 22. Juli bei der Reichenbacher Hammerschmiede statt.

Das seit 30 Jahren stattfindende Lichterfest im Juli hat sich zu einem absoluten Publikumsliebling entwickelt. Am Ufer der Schutter und an der historischen Hammerschmiede gelegen, entfaltet das Lichterfest mit seinen Lichtornamenten und dem am Samstag gezündeten Feuerwerk ein romantisches Flair. Das Fest hat sich im Jahresverlauf in Reichenbach einen festen Platz erobert.

Am Samstagabend starten die Festtage um 19 Uhr. Nach einer guten Stunde geht es dann mit bester musikalischer Unterhaltung los. Bis in die späten Abendstunden spielt die Kapelle „Zweitakt-Spezial“ auf. Einer der spektakulären Höhepunkte des Reichenbacher Lichterfests steigt am späten Samstagabend. Mit dem inzwischen traditionellen Feuerwerk um 22.45 Uhr wird der Himmel über Reichenbach erleuchtet. Eine tolle Atmosphäre ist garantiert!

Die Hammerschmiede am Ufer der Schutter wird wieder stimmungsvoll beleuchtet. Foto: Musikverein Reichenbach

Der Festsonntag steht dann ganz im Zeichen der Musik. Ein vielfältiges Programm erwartet die Besucher. Zwischen 11.30 und 13.30 Uhr unterhält die Kaiserstühler Trachtenkapelle Achkarren. Um 15 Uhr gehört dem Nachwuchs des Musikverein Reichenbach die Festbühne. Die Flötengruppe und das Jugendorchester zeigen ihr Talent. Die jüngsten Aktiven im Verein sind die „Flötenkinder“.

Spektakuläres Feuerwerk am Samstagabend

Diese musikalische Gruppe besteht aktuell aus einer Anfänger- und einer Fortgeschrittenengruppe. Hier wird der Grundstein zur musikalischen Ausbildung gelegt.

Das Jugend- und Hauptorchester wird seit 2017 von Manuel Philipp Gruber dirigiert. Das knapp 60 Musiker starke Hauptorchester fühlt sich in der modernen bis traditionellen Blasmusik zu Hause und spielt Mittel- und Oberstufenstücke.

Wer an dem Verein und dem Musizieren Interesse zeigt, hat auf dem Lichterfest am Sonntag die ideale Möglichkeit verschiedene Musikinstrumente kennenzulernen. Ab 16 Uhr steht ein „Instrumentenschnuppern“ auf dem Programm. Der Sonntag wird enden, wie er begonnen hat: mit bester musikalischer Unterhaltung. Von 18 Uhr bis 20 Uhr steht „Blockhausmusik Sulz“ auf der Bühne.

Ausklang am Montag

Wer den ersten Werktag in entspannter, stimmungsvoller Atmosphäre ausklingen lassen möchte, hat beim Musikverein Reichenbach die ideale Gelegenheit. Der Verein lädt zum Ausklang des Lichterfestes noch einmal an die Hammerschmiede ein. Ab 17.30 Uhr sind Besucher zu einem „Dämmerschoppen“ eingeladen. Zum Abschluss steht natürlich wieder Musik auf dem Programm. Aus dem Ried hat sich der Musikverein Meißenheim angekündigt. Zwischen 19 und 21 Uhr gehört ihm die Bühne.

Großes Engagement

Der Verein ist im Ort sehr engagiert. Jubiläen wie Goldene Hochzeiten werden genauso musikalisch umrahmt wie die kirchlichen Termine. Fronleichnam und Weißer Sonntag sowie Pfarrfeste und Weihnachten zeigen die Ursprünge des Musikvereins, der in der Kirchenmusik seine Wurzeln findet. Auch an der intensiv gefeierten Reichenbacher Fasent hat der MV seinen Anteil. Als musikalischer Höhepunkt gilt das am letzten Aprilwochenende stattfindende Frühjahrskonzert in der Geroldseckerhalle.