Anzeige: Das Haus der 1.000 Geschenke

Weihnachten ist für viele die Zeit der Geschenke. Nicht nur Kindern machen wir an diesem Fest gerne eine Freude mit einem sorgsam ausgesuchten Präsent, auch bei Erwachsenen zaubert die richtige Aufmerksamkeit ein Funkeln in die Augen.

Das richtige Geschenk für jeden gibt es nicht. Am meisten Freude macht, was von Herzen kommt und zu dem Beschenkten passt. Und das findet man vielleicht an einem zunächst unerwarteten Ort - wie bei Walter Renz auf dem Wolfsberg. Das Fachgeschäft für Gartengeräte aller Art, Fahrräder samt Zubehör und hochwertige Reinigungsgeräte hat nicht umsonst einen Weihnachtsbaum auf seiner großen Ladenfläche platziert. Hier finden sich 1.000 Ideen für besondere Weihnachtsgeschenke, vom Kinderfahhrad über Generatoren bis hin zu Gutscheinen, dank derer sich Gartenfreunde im kommenden Jahr mit Werkzeug oder Zubehör ihrer Wahl eindecken können.

Motorsägen von Stihl

Der nächste Baumschnitt kommt so sicher wie das neue Jahr. Egal, ob kleines Bäumchen oder massiver Baumriese - mit diesen Motorsägen sind (Hobby-)Förster jeder Herausforderung gewachsen.

Holz hacken wie früher

Manchmal braucht es ein wenig rohe Körperkraft - und dafür das richtige Werkzeug wie eine gut geschärfte, langlebige Axt.

Fahrräder

So ein Kinderfahrrad macht sich gut unter dem Weihnachtsbaum. Das Team von Walter Renz hilft gerne bei der Wahl des richtigen Modells - auch für Erwachsene und auch mit Elektro-Antrieb. Das passende Zubehör von der Lenkertasche bis zum Helm gibt es natürlich auch.

Schutzkleidung

Beim Arbeiten mit schweren Maschinen hat Sicherheit oberste Priorität. Im Sortiment von Walter Renz finden Kunden alles, was sie zum sicheren Arbeiten brauchen, angefangen bei Handschuhen und Helmen bis hin zu Schutzkleidung.

Strom aus dem Generator

Wer unterwegs im Wald Strom braucht oder gerne für einen möglichen Stromausfall gewappnet sein will, sollte sich die große Auswahl an Generatoren im Hause Renz näher anschauen.

Gutscheine

So mancher plant vielleicht eine größere Anschaffung oder schaut sich lieber selbst nach einem Gartengerät seiner Wahl um. Dann sind Gutscheine von Walter Renz genau das Richtige!

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel