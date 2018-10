Anzeige Das größte Volksfest der Baar

Das größte Volksfest der Baar übt nicht nur in der Raumschaft Bräunlingen sondern für die gesamte Region eine ungebrochene Strahlkraft aus. Über 25 000 Besucher werden während der vier Festtage erwartet. Getragen von traditioneller Vielfalt wird für Jung und Alt einmaliges geboten. Eine Auto- und Landmaschinenausstellung oder das Bierfassrollen am Sonntag sowie der Ernteaufzug am Montag bieten Abwechslung. Mit seinen vielen Facetten nimmt die Bräunlinger Kilbig für die gesamte Raumschaft eine echte Sonderstellung ein. Ob mit den einmaligen Programmabenden in der Stadthalle oder dem losgelösten Treiben auf der Straße, vermittelt dieses Volksfest einen ganz eigenständigen Charakter.

Die Veranstalter, die Stadt Bräunlingen, der Heimat- und Trachtenverein sowie die Stadtkapelle sorgen in enger Zusammenarbeit mit den Vereinen für einen mehrtägiges Spektakel der guten Laune. "Für mich ist die Kilbig das Fest des Jahres", freut sich der Bräunlinger Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche, der in der Organisation mit seinem städtischem Team stark involviert ist, auf die Veranstaltung. "Hier kommt jeder auf seine Kosten. Viele ehemalige Bräunlinger nutzen speziell diese Tage für einen Heimatbesuch. Hier fühlt man sich gemeinsam verbunden und einfach wohl", beschreibt er die besondere Atmosphäre. Für den Vorsitzenden des Heimat- und Trachtenvereins, Hartmut Müller, ist die Bräunlinger Kilbig ein Treffpunkt für alle Generationen. Tradition, altes Handwerk, Brauchtum, ausgelassene Stimmung gepaart mit den vielen attraktiven Veranstaltungen sowie das gemeinsame Feiern in der Bräunlinger Altstadt sind für ihn bestimmende Faktoren. "Die Kilbig ist immer ein herausragendes Ereignis", bringt er es auf den Punkt.

Auch der Einzelhandel zeigt Flagge und lädt mit vielen Sonderaktionen am Sonntag ab 13 Uhr zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Die Kilbig wird vom Wir-Gefühl bestimmt.