Sonnenuntergang der Extraklasse: das Centurion No Pogo F2000I in der Farbe Sunset

Man soll sich ja bekanntlich nicht von einem hübschen Äußeren blenden lassen. Dieses E-Bike macht es einem aber verdammt schwer. Das No Pogo F2000I vom renommier-ten Hersteller Centurion fällt allein schon wegen seiner ungewöhnlichen Rahmenlak-kierung auf. Der Name Sunset fasst das Glitzern und Schimmern dieser Farbe perfekt in ein Wort. Das besondere Schimmern wirkt tatsächlich wie ein schillernder Son-nenuntergang. Ein echter Hingucker im Sortiment des Nagolder Radzentrums - und aktuell für 3.499 Euro anstatt für 5.099 Euro erhältlich ..

Lesen Sie auch



Das smarte All-Mountain-Rad kann aber natürlich noch weit mehr als gut aussehen, es ist ein echtes Bergsteigerrad, das kein unwegsames Terrain scheut. Das No Pogo F verbindet ganzheitlich durchdachtes Rahmendesign mit der smarten Funktionalität der aktuellen Shimano-Motorengeneration. Dank eines verbesserten Wärmema-nagements halten die neuen Aggregate auch in langen, intensiven Kletterpartien stets maximale Performance bereit. Mit bis zu 15 Fahrmodi, die im Fine-Tune-Modus individuell an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden können, erzielen Fahrer in jeder Situation die optimale Balance. Die geringe Geräuschentwicklung auf Trails sowie ein harmo-nisch-intuitives und natürliches Fahrgefühl ma-chen das neue No Pogo F zu einem Traum-Partner für sportives Fahren oder anspruchsvol-le Touren. Dank einer perfekt abgestimmten Kinematik wird ein sensibles Ansprechverhalten erzielt. Ein breit abgestützter Hin-terbau verbessert die Rahmensteifig-keit und minimiert den Verschleiß. Doppelreihige Ku-gellager sorgen für eine besonders lange Lebensdauer. Ein kurzes Sitzrohr verringert die Überstandshöhe. Eine clevere Kabelintegration, ein schlankes Display sowie ein äußerst kompaktes Be-dienelement, mit dem sich das Licht und alle Funktionen des Motors ansteuern lassen, sorgen trotz hoher Funktionalität für ein sehr aufgeräumtes Cockpit.

Das Amflow PL: ein superleichtes Full-Power-E-MTB

E-MTB mit voller Leistung und verblüffend leichter Konstruktion: Die Amflow-PL-Serie bietet eine einzigartige Kombination aus Leistung, Reichweite und Gewicht. Vollgepackt mit innovativer und nahtlos integrierter Technologie, sind diese E-Mountainbikes für das ultimative Fahrvergnügen gebaut. Das E-Mountainbike Amflow PL bietet eine Spitzenleistung von 1.000 Watt - und ist dennoch mit einem Gewicht von 19,2 Kilogramm ultraleicht. Genau das Richtige für Trailblazer. Der ultraleichte Kohlefaserrahmen des Amflow PL wiegt nur 2,27 Kilogramm. Damit sorgt dieser für atemberaubende Geschwindigkeit und Agilität.

Das Avinox Drive System, das in die Amflow-PL-Serie nahtlos integriert ist, vereint die hochmoderne Hard- und Software, die den Entwickler DJI zum Branchenführer bei Drohnen und Kamerastabilisierungstechnologie gemacht hat. Die Antriebseinheit Avinox Ml verfügt über ein Verbundplanetengetriebe mit einer branchenführenden Leistungsdichte. Das langlebige, hochfeste Polymermaterial im Inneren dieser Antriebseinheit unterdrückt effektiv Geräusche während des Hochgeschwindigkeitsbetriebs. Mit mehreren eingebauten Präzisionssensoren, kombiniert mit fortschrittlichen DU-Algorithmen, bietet es eine starke, reibungslose Unterstützung für eine Vielzahl von Szenarien und Bedingungen.

Wir kaufen dein Bike!

Selbst der treueste Begleiter mit zwei Rädern hat irgendwann ausgedient -oder sein Fahrer neue Ansprüche. Ein neues eBike soll her, aber was passiert mit dem alten? Das Team des Radzentrums hat hierfür die passende Lösung. Im Rahmen des Services „Wir kaufen dein Bike" kauft der Fachhandel ausgediente Fahrräder und eBikes beim Kauf eines neuen eBikes an. Mindestens 200 Euro bekommen Kunden in diesem Fall noch für ihr altes Bike.