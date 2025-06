Anzeige: Das ganz besondere Produkt – inklusive Rabatt!

Für sportlich motivierte Radfahrer lohnt ein Besuch in der VELOLOGE in Iselshausen derzeit mehrfach: Es stehen noch einige Elektro-MTBs der namhaften Marke Orbea auf der Ausstellungsfläche, die zu rabattierten Preisen erhältlich sind. 30 Prozent günstiger können Kunden derzeit ihr neues eMTB erstehen. Nur solange der Vorrat reicht, versteht sich, und inklusive der kompetenten Beratung durch die Mitarbeiter des inhabergeführten Fachhandels.

Für sportlich motivierte Radfahrer lohnt ein Besuch in der VELOLOGE in Iselshausen derzeit mehrfach: Es stehen noch einige Elektro-MTBs der namhaften Marke Orbea auf der Ausstellungsfläche, die zu rabattierten Preisen erhältlich sind. 30 Prozent günstiger können Kunden derzeit ihr neues eMTB erstehen. Nur solange der Vorrat reicht, versteht sich, und inklusive der kompetenten Beratung durch die Mitarbeiter des inhabergeführten Fachhandels.

Für Manuel Gauß und sein Team ist die fachliche und individuelle Beratung der Kunden absoluter Standard, etwas, das den allerhöchsten Stellenwert in der Unternehmensphilosophie genießt. Sie ist mindestens so wichtig wie die hohe Qualität der angebotenen Bikes. Eine solche kann Orbea definitiv liefern.

Lesen Sie auch

Das Orbea Fully Rise eMTB: less E, more bike!

Das Rise von Orbea vereint elektronische Unterstützung mit schlanker Bauweise und vollem Gefühl für den Trail. Mit dem E-Mountainbike setzt der Hersteller auf ein unverfälschtes Fahrerlebnis und solides, intuitives Handling – sei es bei Wheelies, Manuals oder in Kurven. Die Steifigkeit ist exakt darauf abgestimmt. Mit einem asymmetrischen Design gelingt es Orbea, die Torsionssteifigkeit über alle Rahmengrößen hinweg anzupassen. Zusammen mit dem SBS-Akku und einer detailorientiertenAusarbeitung konnte beim Rise noch mehr Leistung herausgeholt werden, ohne das Gewicht zu steigern. Die Modelle bleiben dadurch gewohnt leicht. Herzstück dieses eMTBs ist der Rider-Synergy-Akku. Er liefert natürliche, elastische Unterstützung und herausragende Reichweite für epische Bike-Abenteuer. Die natürliche Unterstützung des Rider Synergy in zweiterer Generation bezieht Biker in die Unterstützungsrechnung ein und liefert genau so viel Power, wie sie zusätzlich brauchen.

In Phasen geringer Unterstützung wird dafür Akku gespart. Wer noch mehr möchte, kann in eine Erweiterung investieren. Orbea wird damit dem Motto „less e, more bike“ gerecht. Fahrer sollen das volle Trail-Feeling spüren können, nur eben mit ein wenig Unterstützung – an genau den richtigen Stellen.

Das Orbea Kemen SUV: Der Geländewagen unter den eMTBs!

Das Orbea Kemen ist für unterschiedlichstes Terrain konzipiert. Ob asphaltierte Straßen, Schotter oder leichte Trails, dieses eBike ist vielseitig einsetzbar. Der Rahmen bietet Langstreckenkomfort, Stabilität und eine leicht aufrechte Sitzposition, die Ermüdungserscheinungen reduziert.

Für anspruchsvollere Wege und echte Trekking-Herausforderungen ist die Kemen-SUV-E-Bike-Serie genau das Richtige. Der besonders robuste Rahmen sorgt für zusätzliche Stabilität und ermöglicht Fahrspaß auch auf schwierigen Strecken. Zudem bietet Orbea mit der Mid-Variante ein Modell speziell für Damen, das durch sein durchdachtes Design einen mühelosen und komfortablen Einstieg gewährleistet.

Voller Service vom Fachmann!

Das wichtigste „Produkt“ der VELOLOGE ist der Service. Der Fachhandel inklusive zertifizierter und ausgezeichneter Werkstatt bietet alle Service-Dienstleistungen rund um das Bike–und das für alle Bikes, seien es eigene Bikes oder Leasing-Modelle. Für viele Kunden stellt das Fahrrad-Leasing eine attraktive und kostensparende Alternative zum Neukauf dar.

Die VELOLOGE arbeitet mit zahlreichen Leasinganbietern wie dem Marktführer Jobrad, aber auch anderen in Sachen Verkauf und Service zusammen. Das Team unterstützt die Kunden bei der Abwicklung aller Formalitäten. Dasselbe Angebot gilt im Schadenfall. In der VELOLOGE arbeiten zertifizierte Schadengutachter,dieKundenaufdemgesamtenWegbegleiten,vondenFormalitäten bis zur Reparatur.Auf Wunsch gibt es für die Übergangszeit auch ein Leihrad. Manuel Gauß ist übrigens so überzeugt von diesem Service, dass dieVELOLOGE nach der Durchführung einer Reparatur eine zwölfmonatige Mobilitätsgarantie gewährt.

Wer in dieser Zeit beispielsweise einen Platten hat, bekommt sofort einen Termin zur Reparatur. „Wir müssen an dem Bike ja nichts weiter prüfen, weil wir wissen, dass außer genau diesem platten Reifen nichts an dem Fahrrad zu beanstanden ist“, erklärt Manuel Gauß. Die Reparatur gehe entsprechend schnell. „Das wissen unsere Kunden auch zu schätzen.“

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel