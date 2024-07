Anzeige: Das Floßhafenfest findet am Wochenende in Oberwolfach statt

Das Floßhafenfest findet am Wochenende in Oberwolfach statt

1 Am Sonntag findet die traditionelle Fahrt mit dem 140 Meter langen Floß auf der Kinzig statt. Sie lockt jedes Mal hunderte von Zuschauern an den Rand des Flusses. Foto: Verein

Drei Tage voller Geschichte und Unterhaltung: Zum 40-jährigen Bestehen der Kinzig-Flößer werden spannende Floßfahrten, Handwerksvorführungen und musikalische Höhepunkte für die ganze Familie geboten.









Nach fünfjähriger Pause ist es wieder soweit: Am Wochenende, von Samstag, 6. Juli, bis Montag, 8. Juli, steigt das dreitägige Floßhafenfest in Wolfach. Gefeiert wird zudem das 40-jährige Bestehen der Kinzig-Flößer. Seit 1984 haben sie sich zur Aufgabe gemacht, die alte Tradition der Flößerei wieder lebendig werden zu lassen. Die Fahrt mit dem Langfloß durch den Stadtkern lockt seit Jahrzehnten wahre Besucherscharen an. Auf dem Festgelände in den unteren Kinziganlangen ist an allen drei Tagen für musikalische Unterhaltung und Bewirtung gesorgt.