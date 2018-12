Anzeige Das Christkind wartet auf Post

Ab 16 Uhr bietet der Berghof Gechingen für die kleinen Besucher auf dem Parkplatz Obere Gasse in weihnachtlichem Ambiente Ponyreiten an. Ebenso können alle Kinder in der Postfiliale einen Brief ans Christkind abgeben und ab 17.45 Uhr ist der Nikolaus auf dem Markt unterwegs. Die "Gemeinde mit Profil" bietet ein Kinderprogramm in ihrem Rangerzelt an. Das Angebot beim Winterzauber reicht von traditionellen Speisen wie Schupfnudeln mit Sauerkraut, Waffeln, Maultaschen, Glühwein und Punsch bis hin zu arabischen Spezialitäten. Außerdem kann man zwischen dekorativen Arbeiten aus Holz, Filz und Wolle, Selbstgenähtem für Groß und Klein Tolles entdecken. Die Geschäfte rund um den Weihnachtsmarkt haben an diesem Tag auch länger geöffnet, auch in der Hauptstraße aufwärts. Der Winterzauber geht am 13. Dezember mit "Rund ums Schwedenfeuer" weiter. Am 15. Dezember verkauft der Backhaustreff Brot und Zwiebelkuchen am Backhaus und die Jugend des Sportvereins Weihnachtsbäume. Am 16. Dezember endet die Veranstaltungsreihe mit einem Adventsliedersingen in der Markuskirche.