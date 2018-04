Anzeige Das Bitzer Wir-Gefühl

Große Erfolge verbuchte die Handballabteilung. 1963 wurden sowohl die Feld- als auch die Hallenhandballer Meister in der Kreisklasse; im selben Jahr wurde das neue Vereinsheim in der Wilhelmsstraße eingeweiht. Auch die Leichtathleten hatten Zulauf; 1967 entstanden eine Weitsprung- und eine Kugelstoßanlage auf dem Sportplatz. Den Wintersportlern hatte die Gemeinde die Genehmigung für eine Liftanlage auf dem Bocksberg verweigert, worauf der Verein in Eigenregie einen Lift am Nordrand der Auchte baute – am 11. Dezember 1971 lief er zum ersten Mal. In den Jahren danach zeugten bis zu 25 Meter lange Warteschlangen von der Attraktivität des Skisports und den Erfolgen der neu gegründeten Skischule, die jeden Winter zwischen 110 und 140 Neulinge ausbildete.

1993 wurde der TV Bitz 100 Jahre alt; beim Jubiläumsfest überbrachte Landrat Willi Fischer die Sportplakette von Bundespräsident Richard von Weizsäcker. 1995 wurde die neue Sporthalle eingeweiht, in der nur ein Jahr später die Handball-Nationalmannschaften von Deutschland und Litauen ein Freundschaftsspiel austrugen.

Und heute? Im 125. Vereinsjahr präsentiert der TV Bitz als moderner Sportverein mit sieben Abteilungen, in denen Kameradschaft gepflegt, soziale Kompetenz vermittelt und ein ganz spezifisches Bitzer Wir-Gefühl gedeiht. Grund genug zu feiern: Ein Festakt eröffnet am Freitag, 4. Mai, das Jubiläumsprogramm; ihm folgen am 9. Juni eine Kinderolympiade samt TV-Party und am 20. Oktober eine Sportgala. Am 17. November schließlich ist der TV Bitz Gastgeber des Gaufrauentags.