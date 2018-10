Anzeige Das besondere Produkt

Wie man es vermutet: die Socken wärmen die Füße. Das in bis zu vier Stufen, eingestellt entweder über eine kleine Steuerung am Sockenrand oder sogar per App. Der nötige Akku lässt sich einfach an der Steckdose aufladen und hat genügend Saft, um die Füße bis zu acht Stunden wohlig zu wärmen.

Ganz einfach: Wenn man in der kalten Jahreszeit warme Füße haben will, dann sind heizbare Socken ein echter Gewinn! Klar, in erster Linie denkt man dabei an Menschen, die draußen aktiv sind – angefangen bei Skifahrern, Mountainbiker, Winterwanderer oder auch Reiter und Angler. Aber auch Marktbeschicker setzen auf die kleinen Wärmer. Und ganz generell ist es eine überlegenswerte Anschaffung für Menschen mit kalten Füßen.

