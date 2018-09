Wie zu erwarten Lebensmittel und Getränke kühlen. Mit einem Nutzinhalt von 254 Litern geht auch eine Menge rein, dazu bietet er unter anderem eine „Fresh Zone“ für empfindliche Lebensmittel wie Gemüse und Früchte. Selbstverständlich ist der „Gorenje VW“ sparsam in Sachen Energieverbrauch, was an der Kennzeichnung „A++“ deutlich wird.