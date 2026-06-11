Anzeige: Das Autohaus Roth lädt zum Jubiläumsfest ein

Das Autohaus Roth mit Standorten in Sulz-Kastell und Alpirsbach wurde 1951 von Hermann und Frieda Roth gegründet. Am 13. und 14. Juni wird in Sulz gefeiert.
Seit inzwischen 75 Jahren lebt Familie Roth die Leidenschaft fürs Auto. Aus dem Autohaus Roth, das Hermann und Frieda Roth im Jahr 1951 in Alpirsbach an der Hauptstraße 4 eröffneten, ist in den vergangenen 75 Jahren ein Unternehmen mit 50 Angestellten und zwei Standorten in Sulz-Kastell und Alpirsbach gewachsen. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern. So lädt Familie Roth am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juni, am Standort Sulz-Kastell, Gottlieb-Daimer-Straße 10, jeweils von 10 bis 17 Uhr zum Jubiläumsfest ein.