Anzeige: Das Autohaus Roth lädt zum Jubiläumsfest ein

Das Autohaus Roth mit Standorten in Sulz-Kastell und Alpirsbach wurde 1951 von Hermann und Frieda Roth gegründet. Am 13. und 14. Juni wird in Sulz gefeiert.

Seit inzwischen 75 Jahren lebt Familie Roth die Leidenschaft fürs Auto. Aus dem Autohaus Roth, das Hermann und Frieda Roth im Jahr 1951 in Alpirsbach an der Hauptstraße 4 eröffneten, ist in den vergangenen 75 Jahren ein Unternehmen mit 50 Angestellten und zwei Standorten in Sulz-Kastell und Alpirsbach gewachsen. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern. So lädt Familie Roth am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juni, am Standort Sulz-Kastell, Gottlieb-Daimer-Straße 10, jeweils von 10 bis 17 Uhr zum Jubiläumsfest ein.

Programm am Samstag Am Samstag, 13. Juni, gehts noch recht gemütlich zu. Bei kleinen Snacks stellt das Autohaus Roth seine Autos und seine ganzen Leistungen vor. Das Autohaus bietet die Marken Mercedes, Subaru, Smart und Volkswagen sowie Volkswagen Nutzfahrzeuge und als Vertragspartner natürlich den ganzen dazugehörigen Service.

Subaru Uncharted und Solterra werden vorgestellt

Eine besondere Attraktion am Samstag (und dann auch am Sonntag, 14. Juni) ist die Subaru-Neuwagenpräsentation des Subaru Uncharted und des Subaru Solterra, beides vollelektrische Allradfahrzeuge. Beraten wird am Samstag natürlich auch.

Die Serviceleistungen

Die Serviceleistungen für Pkws reichen von der Hauptuntersuchung über die Fehlerdiagnose und die Steinschlag-Reparatur bis zur Unfallinstandsetzung. Auch Oldtimer-Instandsetzung, Fahrzeugaufbereitung sowie der Reifen- und Felgenservice gehören zum Angebot. Darüber hinaus übernimmt das Werkstatt-Team den Nutzfahrzeug-Service für Mercedes sowie mit All-Trucks für alle Lkw-Marken und -Auflieger.

Auch in diesem Jahr freut man sich beim Autohaus Roth wieder über das Prädikat „Service mit Stern“, das vom Mercedes-Konzern verliehen wird.

Am Sonntag viel geboten

So richtig rund geht es dann am Sonntag, 14. Juni. „Der Sonntag ist unser Familientag“, verspricht Peter Roth, Betriebsleiter in Sulz-Kastell. Eine besondere Attraktion wird ein Offroad-Parcours, der auf dem Hof aufgebaut wird. Unter Anleitung können hier Besucherinnen und Besucher versuchen, mit Subaru-Fahrzeugen die Hindernisse mit fahrerischem Geschick zu überwinden. Peter Roth kündigt für diese Parcours-Herausforderung einen Subaru Forester und den nagelneuen vollelektrischen Subaru Uncharted an.

Angebote für Kinder

Für die Kinder werden am Sonntag auf dem Gelände eine Hüpfburg und ein Bungee-Trampolin aufgebaut. Das Team des Biohofs Frey aus Dürrenmettstetten serviert Pommes und Burger. Besucherinnen und Besuchern, denen – vielleicht am Nachmittag – eher nach süßen Speisen ist – können sich an einer Kaffeebar mit Kaffee und Kuchen versorgen, und ein Eiswagen wird auch erwartet. Zudem wird es eine Bar geben, an der sommerliche Drinks gemixt und serviert werden.

Die Geschichte

Die Geschichte des Autohauses Roth begann schon einige Jahre vor der Eröffnung eines neuen Autohauses in Alpirsbach im Jahr 1951. Beim Bau des Autohauses hatte die ganze Familie mitgeholfen. Mit dem Bezug des neuen Autohauses begann die Partnerschaft mit Mercedes.

Hier das Team Alpirsbach des Autohauses Roth; mit einer Mercedes G-Klasse. Foto: Autohaus Roth

Die Entwicklung des Betriebs in Alpirsbach

Im Jahr 1965 trat Jens Roth, der ältere Sohn von Hermann und Frieda Roth, nach seiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker und Industriekaufmann in den elterlichen Betrieb ein. Unterstützt wurde er dabei von seiner Frau Gisela Roth. Zwischen 1960 und 1978 wurde der Alpirsbacher Betrieb mehrfach erweitert.

1979 wird der Standort in Sulz-Kastell eröffnet

1978 trat Jens Roths Bruder Ulrich Roth nach Abschluss seines Studiums als Diplom-Ingenieur in den Betrieb ein. Mit seiner Frau Irmgard Roth brachte er zudem eine wichtige Stütze in den Betrieb mit ein. 1979 folgte dann die Eröffnung des zweiten Standorts in Sulz-Kastell. Auch hier folgten seit dem mehrere Erweiterungen. Eine weitere Erweiterung – ein Lager für 850 Radsätze sowie zwei Montageplätze – folgt in diesem Jahr. Zudem wird das Dach mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, und es entstehen zwei Ladestationen für Elektroautos.

Wie sich das Autohaus Roth in Richtung Zukunft entwickelt

Das Autohaus Roth entwickelt sich weiter in Richtung Zukunft; mit der nächsten Generation. Peter Roth, Sohn von Ulrich Roth, leitet den Standort Sulz-Kastell, und Udo Roth, Sohn von Jens Roth, leitet den Standort Alpirsbach.