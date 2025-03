Anzeige: Das Akkordeonorchester feiert Geburtstag

1 Das Hauptorchester auf der Bühne mit seiner Dirigentin Sabine Kölz. Foto: Akkordeonorchester Beffendorf/Akkordeonorchester Beffendorf

Mit dem Festakt am Samstag, 29. März, startet das Akkordeonorchester Beffendorf in ein ereignisreiches Jubiläumsjahr. Am Sonntag ist Bezirksjugendtreffen.









Seit seiner Gründung im Jahr 1975 hat sich das Akkordeonorchester Beffendorf beachtlich entwickelt. Das Hauptorchester besteht heute aus 29 aktiven Musikerinnen und Musikern. Darüber hinaus gibt es noch das Schülerorchester mit aktuell 13 Kindern und Jugendlichen und das Jugendorchester mit elf Jugendlichen. Am Samstag, 29. März, wird um 19 Uhr in die Turn- und Festhalle zum Festakt eingeladen. Der Verein blickt auf 50 ereignisreiche Jahre zurück und stößt zunächst auch mal mit einem Sekt darauf an. Dem Festakt voraus geht um 18 Uhr das Totengedenken auf dem Friedhof.