Anzeige „Das Abspülen von Hand kostet zu viel“

Womit kann man seiner eigenen Küche das „gewisse Extra“ verleihen?

Welche Tipps geben Sie Kunden bei der Planung einer Küche an die Hand?

Jeder möchte Zeit sparen. Wie kann in der Küche die größte Zeitersparnis im Alltag erreicht werden?

Was raten Sie Ihren Kunden zum Thema Effizienz in der Küche?

Welche Besonderheiten haben Sie als Küchenexperte in Ihrer eigenen Küche?

Was unterscheidet die Küchen sowie die Beratung von Martini Küchen von Discounter-Angeboten?

Vielen Dank für das Gespräch!

Tobias Martini: Unverzichtbar sind gute Elektrogeräte, eine maßgeschneiderte Planung der Küche, eine gute Stauraum-Ausnutzung und eine individuell abgestimmte Arbeitshöhe.

Martini: Da gibt es unzählige Möglichkeiten! Beispiele sind Dampfgarer und Dampfbackofen, wie in einer Gastro-Küche, Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, für ein Kochen ohne lästige Dunstabzugshaube vor dem Gesicht, indirekte Beleuchtung oder direkte Arbeitsflächen-Ausleuchtung, Sonderausstattungen wie Einbau-KVon affeemaschinen, Grillplatten und vieles mehr.

Martini: In einem gemeinsamen Gespräch mit dem Kunden versuchen wir, die Bedürfnisse und Wünsche herauszufinden und eine individuell an seinen Raum angepasste Küche zu planen. Dabei zeigen wir eine Vielzahl an Möglichkeiten auf, wie spezielle Eckschranklösungen für mehr Stauraum oder besondere Geräte-Ausstattungen.

Martini: Besonders förderlich ist ein Induktionskochfeld. Die Zeitersparnis im Vergleich zu einem herkömmlichen Kochfeld liegt bei bis zu 50 Prozent. Auch Kombinations-Geräte aus Mikrowelle und Backofen sind deutlich schneller beim Backen und Braten. Ebenfalls wichtig ist eine kluge Organisation der Kücheneinteilung und eine auf die Abläufe beim Kochen angepasste Planung.

Martini: Man sollte bereits beim Kauf der Geräte auf Stromverbrauch und Energieeffizienzklassen achten. Hierzu beraten wir unsere Kunden ausführlich. Auch bei der Küchen-Beleuchtung und wasserführenden Geräten, wie Geschirrspülern, sollte man auf geringe Verbrauchswerte achten. Heutzutage lohnt sich beim Geschirrspülen sogar eher die Nutzung der Geschirrspülmaschine als das Abspülen von Hand - natürlich abhängig von der Menge - da die neuesten Geschirrspüler nur noch sehr wenig Wasser zum Spülen benötigen.

Martini: In meiner eigenen Küche habe ich mir den Luxus einer pflegeleichten und robusten Granit-Arbeitsplatte und eines Dampfbackofens gegönnt. Außerdem habe ich mir - trotz teils begrenzter Möglichkeiten im Raum - den Traum einer offenen Küche mit Kochinsel verwirklicht.

Martini: Unsere Stärken liegen in der individuellen Beratung unserer Kunden, einem familiären Flair und unserer Philosophie, jedes Küchenprojekt wie unser eigenes anzusehen und umzusetzen. Wir sehen in einem an uns erteilten Küchenauftrag, nicht nur die verkaufte Ware, sondern möchten unsere Kunden mit Rat und Tat in der gesamten Planungs- und Umbauphase unterstützen. In unserer Ausstellung bemühen wir uns, immer die neueste Geräte-Technik zu zeigen und beraten ausführlich zu technischen Neuerungen und Vorteilen im Elektrogeräte-Bereich. Außerdem veranstalten wir einmal im Jahr ein Koch-Event bei dem die neuesten Geräte vorgestellt, erklärt und vorgeführt werden.