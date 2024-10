Zur Verabschiedung haben sich zahlreiche Gäste, darunter hochrangige Vertreter aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft, die Ehre gegeben und in ihren Reden das Wirken des scheidenden Landrats in dessen Amtszeit gewürdigt.

In den Abend führte Nikolas Stoermer ein, Erster Landesbeamter des Ortenaukreises, der stellvertretend für mehr als 87 000 Beschäftigte von Landratsamt und Ortenau Klinikum die Gäste begrüßte. Das musikalische Programm des Abends wurde vom Orchester des Landratsamts unter Leitung von Dirigent Thomas Huber gestaltet und rundete die Feierlichkeiten im Sitzungssaal ab.

Innenminister Thomas Strobl würdigte in seiner Laudatio Scherers Innovationskraft und Tatendrang, die den Ortenaukreis in den vergangenen 16 Jahren maßgeblich vorangebracht haben. Unter seiner Führung entwickelte sich der Kreis zu einem Vorreiter in Bereichen wie Digitalisierung, Mobilität und nachhaltiger Regionalentwicklung.

Justizministerin Gentges sagte, Frank Scherer habe in seiner Amtszeit als Landrat des Ortenaukreises nicht nur die Region maßgeblich geprägt, sondern auch entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt.

Jeanne Barseghian, die gemeinsam mit Scherer zuletzt die Geschicke des Eurodistrikts lenkte, lobte Scherers Weitsicht und sein unermüdliches Engagement für die deutsch-französische Partnerschaft.

Zum Schluss griff Scherer zur E-Gitarre und spielte mit der Landratsamts-Band„Still Got the Blues“ von Gary Moore. Foto: Armbruster

Scherer, für seinen klaren Führungsstil und seine vorausschauenden Projekte und Maßnahmen bekannt, sei kein typischer Wahlbeamter gewesen, sondern vielmehr ein Manager, der immer die regionale Wirtschaft im Blick und ein feines Gespür für die Bedürfnisse der Unternehmen vor Ort hatte, führte IHK-Hauptgeschäftsführer Dieter Salomon aus.

„Landrat Scherer kann nicht nur Wirtschaft, sondern auch Kirche“, ergänzte Dekan Wellhöhner, der Scherer als jemanden skizzierte, der sich sehr gewissenhaft in Sachverhalte einarbeitete, auch im kirchlichen Bereich.

Auch Landrat Scherer selbst blickte in seiner Abschiedsrede auf die prägenden Stationen seiner Amtszeit zurück. Besonders am Herzen lag ihm in seiner Abschiedsrede die Würdigung seines engsten Teams und seiner Kolleginnen und Kollegen im Landratsamt und Ortenau Klinikum, die maßgeblich zum Erfolg seiner Arbeit beigetragen hätten.

Das Zepter gebe er nun an Thorsten Erny weiter. „Mit einem guten Gefühl, weil ich dich seit Jahren nicht nur professionell, sondern auch als Menschen außerordentlich schätze“, sprach Scherer seinen Nachfolger direkt an und schloss mit den Worten „hoch lebe die Ortenau!“, um anschließend zur Fender Stratocaster E-Gitarre zu greifen und mit „Franks Groovin Governement“, der Landratsamts-Band, „Still Got the Blues“ von Gary Moore zum Besten zu geben.

Frank Scherer wird ab November als selbstständiger Unternehmensberater tätig sein, insbesondere in den Bereichen Medien, Management und im internationalen Kontext.

Thorsten Erny übernimmt die Amtsgeschäfte im Ortenaukreis offiziell ab dem 1. November, die Vereidigung und Verpflichtung durch Regierungspräsident Carsten Gabbert erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Kreistagssitzung am 5. November.