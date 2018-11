Anzeige Dankbar für die treue Stammkundschaft

"Die Metzgerei Scherer in Geislingen wird sehr gut angenommen", zieht Metzgeremeister Frank Huber Bilanz, "dafür sind wir unserer Kundschaft sehr dankbar." Unter Teamleiterin Christine Uttenweiler und einem Team, das eine sehr hohes Fachwissen habe, erfreue sich die Geislinger Metzgerei einer sehr treuen Kundschaft.

Was die Kunden in Geislingen in der Vitrine so schätzen, stammt aus dem Stammhaus des Familienbetriebs Huber am Hechinger Marktplatz. Und was dort produziert wird, entspricht hohen Qualitätsstandards, wie sich erst kürzlich auf der Fleischerei-Fachmesse Süffa in Stuttgart gezeigt hat. Die Metzgerei Huber hat sich in den Kategorien Brühwurst (also beispielsweise Aufschnitt), Kochwurst (unter anderem Schwarzwurst) und Maultaschen am Qualitätswettbewerb beteiligt und dabei für elf Produkte die Goldmedaille und für drei Produkte die Silbermedaille gewonnen. Damit zählte sie zu den erfolgreichsten zehn Teilnehmern des Wettbewerbs. "Wir sehen das als große Bestätigung für unser Qualitätsversprechen an die Kunden", sagt Firmenchef Frank Huber stolz.

Stolz ist er auch auf ein neues Angebot der Hechinger Metzgerei: Ein "Dry Ager", also ein Gerät, mit dem ausgewählte Teilstücke vom Rind eine längere Zeit reifen können.