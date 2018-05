Anzeige Dabei sein ist alles bei der Tour

Und auch in diesem Jahr gibt’s wieder etwas zu gewinnen: Viele Firmen und Organisationen aus Burladingen unterstützen die Tour und haben Preise gestiftet. An jeder Station werden Stempelkarten verteilt. Auf der Tour können die Radler damit Punkte sammeln und später an der Verlosung von tollen Preisen teilnehmen. Die Stempelstationen: Burladingen: Parkplatz vor der Trigema-Arena; Getränkeverkauf vom JuPa; Info-Stand und Probefahrten mit E-Bikes von Klaiber Rad & Fit. Gauselfingen: Am Festplatz; Bewirtung durch den Jugendclub Gauselfingen Hörschwag: Albmühle (ehemals Walzmühle) zwischen Hörschwag und Stetten mit Bewirtung, Besichtigung und Führungen der Albmühle. Stetten: Gasthaus Hirsch, Vogtgasse 2. Melchingen: Landgasthof Lauchertquelle, Josef-Deuber-Str. 15. Salmendingen: Rathaus Salmendingen; Jugendclub Salmendingen Ringingen: beim Rathaus; Hockete mit Markt des Musikvereins Ringingen Killertal: Feuerwehrhaus Hausen i. K.; Tag der offenen Tür mit Schauübungen der Feuerwehrabteilung Hausen. Herrmannsdorf: Hochseilgarten mit Public Day für jedermann zwischen Stetten und Ringingen: Der Modellflugverein e.V. zeigt tolle Flugvorführungen mit Flugzeugen aller Art; mit Bewirtung.