Anzeige Da wartet so manches Schnäppchen

Am Donnerstag, 10. Januar, startet der Räumungsverkauf. Die Kunden können dabei so manches Schnäppchen machen, denn bei vielen Markenschuhen gibt es satte Rabatte von bis zu 70 Prozent.

Vielfältiges Angebot

Die optimale und fachkundige Beratung der Kunden durch geschultes und freundliches Personal sowie ein vielfältiges Angebot an aktuellen Markenschuhen sind das Erfolgsrezept des Traditionsunternehmens Schuhhaus Seidel, das nunmehr in der vierten Generation von Katrin Willfurth in der Oberstadt geführt wird. Neben der aktuellen Schuhmode präsentiert das Schuhhaus Seidel auch modische Bequemschuhe für den Problemfuß in den Weiten H und K, die selbstverständlich auch für Einlagen geeignet sind. Eine große Auswahl an passenden Accessoires wie Handtaschen, Tüchern oder Gürteln runden das Angebot ab, und auch hier werden die Kunden fachkundig beraten.