Anzeige: Cult-Bildungsmesse in Lörrach

130 Aussteller präsentieren sich den Besuchern.
Wer über Weiterbildung oder berufliche Neuorientierung nachdenkt, sollte am zweiten Messetag, Samstag, 7. März, auf der „Cult“ vorbeischauen. Von 10 bis 14 Uhr stehen Themen wie Aufstiegschancen, Umschulung, Wiedereinstieg nach einer Pause oder der Wechsel in ein neues Berufsfeld im Mittelpunkt. Zahlreiche Bildungsanbieter, Akademien und Unternehmen informieren über Fort- und Weiterbildungsangebote, Fördermöglichkeiten und Karrierewege für berufserfahrene Besucher. „Auch wer gar nicht konkret auf der Suche ist, kann einfach vorbeikommen, sich informieren, ins Gespräch kommen und merken, dass ein neuer Anlauf oft leichter ist, als man denkt“, sagt Veranstalterin Martina Hug von der mh3 GmbH.