Anzeige: Cult-Bildungsmesse in Lörrach

Wer über Weiterbildung oder berufliche Neuorientierung nachdenkt, sollte am zweiten Messetag, Samstag, 7. März, auf der „Cult“ vorbeischauen. Von 10 bis 14 Uhr stehen Themen wie Aufstiegschancen, Umschulung, Wiedereinstieg nach einer Pause oder der Wechsel in ein neues Berufsfeld im Mittelpunkt. Zahlreiche Bildungsanbieter, Akademien und Unternehmen informieren über Fort- und Weiterbildungsangebote, Fördermöglichkeiten und Karrierewege für berufserfahrene Besucher. „Auch wer gar nicht konkret auf der Suche ist, kann einfach vorbeikommen, sich informieren, ins Gespräch kommen und merken, dass ein neuer Anlauf oft leichter ist, als man denkt“, sagt Veranstalterin Martina Hug von der mh3 GmbH.

Passende Schritte In der Beratungslounge der Agentur für Arbeit gibt es individuelle Unterstützung zu Fragen der beruflichen Neuorientierung, der Anerkennung von Qualifikationen oder des Wiedereinstiegs nach Familienzeit oder Krankheit. Hier können persönliche Rahmenbedingungen besprochen, Stärken und Interessen herausgearbeitet und passende Schritte für den nächsten Abschnitt im Erwerbsleben geplant werden.

Infos zu Förderprogrammen

Ergänzend lohnt sich ein Blick ins Ausstellerverzeichnis: Über Suchbegriffe wie „Fortbildung“ lassen sich gezielt diejenigen Stände finden, an denen umfassend zu Weiterbildung, Umschulung und Förderprogrammen beraten wird.

Auch für Menschen, die einfach einmal etwas anderes machen möchten, bietet der Samstag viele Anknüpfungspunkte. Unternehmen präsentieren offene Stellen und geben Einblicke in Arbeitskultur, Entwicklungsmöglichkeiten und Benefits – ohne aufwändige Bewerbungsverfahren oder lange Wartezeiten auf Rückmeldungen. Wer neu in der Region ist oder seinen Traumjob bisher noch nicht gefunden hat, kann potenzielle Arbeitgeber direkt ansprechen und konkrete Einstiegsmöglichkeiten diskutieren.

Kompetenzen ausbauen

Weiterbildungsträger wiederum zeigen, wie sich vorhandene Kompetenzen ausbauen oder gezielt in neue Berufsfelder übertragen lassen.

Das Vortragsprogramm am Samstag greift typische Fragen der beruflichen Veränderung auf: von der Neuorientierung ab 40 über alternative Bewerbungsstrategien bis hin zu konkreten Förderprogrammen für Weiterbildung. Dabei geht es sowohl um ganz praktische Tipps für Bewerbungsunterlagen und Netzwerken als auch um die strategische Planung eines „Projekt ICH“. Wer sich über Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Weiterbildungswege in der Pflege oder staatliche Fördermöglichkeiten informieren möchte, findet hier mehrere passende Angebote.

Vortragsprogramm Samstag, 7. März

10.30 – 11 Uhr

Berufliche Neuorientierung mit 40+ – Chancen, Strategien und echte Erfolgswege; (DEKRA Akademie Freiburg GmbH)

11 – 11.45 Uhr

Die Bewerbung – was tun wenn’s nicht klappt? (Jan-Christoph Wartmann, Job Coach)

11.45 – 12.15 Uhr

Weiterbildungsmöglichkeiten und ausländische Anerkennung in der Pflege (Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH)

12.15 – 12.45 Uhr

Weiterbildung nach der Ausbildung – Von der Idee bis zum Bildungsgutschein (Agentur für Arbeit)

12.45 – 13.15 Uhr

Mein „Projekt ICH“ – Berufsberatung im Erwerbsleben (Agentur für Arbeit)

13.15 – 13.45 Uhr

Weiterbildung lohnt sich – für Unternehmen und Menschen (THE CHÄNCE-Weiterbildungsscout)