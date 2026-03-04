Anzeige: Cult-Bildungsmesse in Lörrach

Zahlreiche Vorträge und Workshops werden angeboten.
Schon jetzt liegen die Anmeldungen von rund 1500 Schülerinnen und Schülern vor, denn der Auftakt der Job- und Bildungsmesse Cult am Freitag, 6. März, steht ganz im Zeichen von Ausbildung und Studium. Von 9 bis 16 Uhr dreht sich auf dem Messegelände alles um die Frage, wie der Einstieg ins Berufsleben gelingen kann – ob über eine duale Ausbildung oder ein (duales) Studium. Unternehmen, Schulen, Hochschulen und Akademien informieren über Ausbildungsplätze, Studiengänge, Zugangsvoraussetzungen und Karrierewege und geben einen realistischen Einblick in den Alltag verschiedener Berufe.