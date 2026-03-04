Anzeige: Cult-Bildungsmesse in Lörrach

Schon jetzt liegen die Anmeldungen von rund 1500 Schülerinnen und Schülern vor, denn der Auftakt der Job- und Bildungsmesse Cult am Freitag, 6. März, steht ganz im Zeichen von Ausbildung und Studium. Von 9 bis 16 Uhr dreht sich auf dem Messegelände alles um die Frage, wie der Einstieg ins Berufsleben gelingen kann – ob über eine duale Ausbildung oder ein (duales) Studium. Unternehmen, Schulen, Hochschulen und Akademien informieren über Ausbildungsplätze, Studiengänge, Zugangsvoraussetzungen und Karrierewege und geben einen realistischen Einblick in den Alltag verschiedener Berufe.

Orientierung bei der Berufswahl bieten Viele Jugendliche fühlen sich angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten unsicher und haben Sorge, eine falsche Entscheidung zu treffen. Genau hier setzt das Angebot der Cult an: Am Freitag können Besucher Ausbildungsbetriebe kennenlernen, im direkten Gespräch alle Fragen stellen und von den Erfahrungen aktueller Auszubildender profitieren.

Regionale Studienangebote werden vorgestellt

Parallel dazu informieren Hochschulen und Akademien über regionale Studienangebote „vor der Haustür“ – ideal für alle, die in der vertrauten Umgebung bleiben und trotzdem akademische Karrierewege einschlagen möchten.

Wer noch keine klare Vorstellung hat, welcher Beruf überhaupt zu den eigenen Stärken und Interessen passt, findet ebenfalls Unterstützung. Im persönlichen Beratungsangebot stehen Ansprechpersonen bereit, die den Prozess der Berufsorientierung aus eigener Erfahrung kennen und Orientierung geben.

Ergänzend bietet das Messe-Matching eine neue digitale Hilfestellung: Mit wenigen Antworten zu Interessen und Wünschen zeigt das Tool, bei welchen Ausstellern sich ein Besuch besonders lohnt. So lassen sich die Messe-Tage effizient nutzen und zugleich neue Perspektiven entdecken. Das Messe-Matching lässt sich vorbereitend via www.cult-loerrach.de zu Hause erledigen oder auch kurzfristig auf der Messe vor Ort.

Praxisnahes Rahmenprogramm

Ein weiterer Pluspunkt ist das praxisnahe Rahmenprogramm. In Kurzvorträgen werden Berufsbilder vorgestellt, Bewerberfragen geklärt und Tipps für die Berufswahl gegeben. Sowohl Auszubildende als auch Personalverantwortliche und Experten aus Bildungseinrichtungen kommen dabei zu Wort, um die Hemmschwelle bei der Kontaktaufnahme für die Messebesucher möglichst niedrig zu halten. Wer mag, macht auf der Ausbildungsmesse einen Abstecher zu den Mitmachangeboten und probiert typische Tätigkeiten selbst aus.

Überblick über das Vortragsprogramm:

Das Programm am Freitag, 6. März: 9.30 – 10 Uhr: „Jeden Tag ein Lächeln schenken!“ Eine ZFA über Aufgaben und Ausbildung; Informationszentrum Zahn- und Mundgesundheit

10 – 10.30 Uhr: Das Weil Technology Ausbildungszentrum; Weil Technology GmbH

10.30 – 11 Uhr: Ausbildung in der Pflege – Azubis berichten; Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH

11 – 11.30 Uhr: Deine Bewerbung – Wie machst Du es richtig? Von der Info-Phase bis zum Vertrag; A. Raymond GmbH & Co. KG

11.30 – 12 Uhr: Ergotherapie, Masseur und medizinischer Bademeister; Akademie für Gesundheitsberufe

12 – 12.30 Uhr: Immobilienkauffrau/-mann – ein Beruf zwischen Büro, Baustelle und Beratung; Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH

14.15 – 14.45 Uhr: Dein Lebenslauf als Schlüssel zum Erfolg – CV Check; Naturenergie Holding AG

14.45 – 15.30 Uhr: Berufswahl mit Freude: Finde deinen Weg – ohne Stress!; Laura gibt Tipps

15.30 – 16 Uhr: Lerne die Universität Basel kennen; Universität Basel