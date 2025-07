Am 28. Juli starten die Ladies Open – nicht nur für Turnierdirektor Andreas Fechter und sein Team etwas ganz besonderes. Mittlerweile steht auch das Teilnehmerfeld klarer fest.

Vorjahressiegerin Anna Bondar aus Ungarn ist nicht dabei – an Nummer eins gesetzt ist die Argentinierin María Lourdes Carlé. „Sie war schon auf Rang 71 der Welt und hat bereits 13 ITF-Turniere gewonnen. Da haben wir eine starke Nummer eins“, betont Fechter. Lob gibt es auch für die zweitgesetzte Julia Grabher aus Österreich: „Sie ist die Nummer eins in Österreich und eine richtig starke Sandplatzspielerin.“

Prominenteste deutsche Spielerin ist Noma Noha Akugue, die erst vor wenigen Tagen beim Turnier in Hamburg ganz knapp an Bondar gescheitert ist. Die Hauptfeldspielerinnen sind zwischen 123 und 300 im WTA-Ranking platziert. „Das ist schon gutes Niveau. Wir haben ein sehr ausgeglichenes Feld. Das spricht für spannende Spiele“, prophezeit Fechter. Alessa Maier erhält die Wildcard des TC Hechingen, vier weitere werden vom WTB und DTB vergeben – vermutlich ebenfalls an deutsche Spielerinnen.

Für Fechter ist es das erste Turnier in alleiniger Verantwortung, auch an dieser Stelle verweist er aber auf „sein super Team“. „Ich bin gespannt und bin ja aber auch schon 25 Jahre dabei. Das hilft.“ Natürlich hofft man beim TC Hechingen auf gutes Wetter – im vergangenen Jahr war es an zwei Tagen extrem heiß, einmal sorgte der Regen für Unterbrechungen. „Man schaut täglich in die Vorhersagen und ist neugierig, auch wenn man es nicht ändern kann“, sagt Fechter. pk