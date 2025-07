Bei den CTS Ladies Open beginnt in diesem Jahr eine neue Ära. Das auf Umwelttechnik spezialisierte Hechinger Unternehmen CTS folgt als Hauptsponsor auf das Medizintechnikunternehmen boso. Andreas Fechter hat bereits im vergangenen Jahr das Turnier zusammen mit Gerhard Frommer geleitet. Nun hat Frommer endgültig die Fäden in die Hände von Fechter übergeben.

Das ursprüngliche Konzept von Frommer für die Ladies Open bleibt aber auch in diesem Jahr erhalten: „Es soll wieder ein großes Familienfest für die Region werden“, betont Andreas Fechter. Von 28. Juli bis 3. August schlägt in diesem Jahr die Damen-Tenniselite auf der Anlage des TC Hechingen im Weiher auf. Wie im Vorjahr ist das Turnier mit 60 000 Dollar Preisgeld dotiert; die Siegerin darf sich über 75 Weltranglistenpunkte freuen. Ein Sieg bei den CTS Ladies Open sei hinsichtlich der zu vergebenden Weltranglistenpunkte daher vergleichbar mit dem Erreichen der zweiten Runde bei einem Grand-Slam-Turnier.

Viel Neues erwartetSpielerinnen und Fans

Neu in diesem Jahr: Die Veranstalter müssen neben dem 60 000-Dollar-Preisgeld auch drei Tage der Hotelkosten für Hauptrundenspielerinnen übernehmen. Eine weitere finanzielle Herausforderung, die 16 000 Euro zusätzlich kostet und eine Vorgabe der ITF ist. Alle Hauptfeld-Spielerinnen und Funktionäre werden im Hotel Stadt Balingen untergebracht.

Zudem werden alle Match-Courts mit digitalen Anzeigetafeln ausgestattet; per App wird dazu ein Livestream und Liveticker angeboten. Die App ist voraussichtlich ab der Woche vor Turnierbeginn verfügbar. Ein besonderes Highlight wartet zudem auf die Jugend aus der Region. Am Donnerstag, 31. Juli, wird es am Sparkassen Kids Day von 14 bis 16 Uhr einer begrenzten Anzahl an Kindern ermöglicht, mit den Profis ein paar Bälle zu schlagen. Eine Anmeldung hierfür ist nötig.

Tolles Rahmenprogramm mit viel Musik

Neben hochklassigen Ballwechseln wird den Besuchern wieder ein attraktives Rahmenprogramm geboten. Am Mittwoch, 30. Juli, spielt die Live-Band „La Nuova Vita!“ ab 19.30 Uhr; am Donnerstag, 31. Juli, tritt die Live-Band „Dicke Fische“ ab 19.30 Uhr auf der Anlage auf. Auch am Freitag und Samstag gibt es musikalische Unterhaltung. Wegen des in den vergangenen Jahren großen Zuschauerandrangs am Finalwochenende – der Center-Court fasst 1 400 Plätze – wird auf Platz 6 ein weiteres Bewirtungszelt mit einem neuen Speisenangebot aufgebaut.

Oliver Unger, Vorsitzender des TC Hechingen, fasst zusammen: „Die CTS Ladies Open sind für die Region extrem wichtig und jedes Jahr ein Highlight.“ Er kündigt an, dass durch die neue Sponsorenlage das Turnier vorerst für drei Jahren gesichert sei. Philipp Jehs, Geschäftsführer von CTS, hebt den Wert des Turniers für die Menschen in der Region auch hervor: „Die Ladies Open locken jedes Jahr viele Gäste an. Und jeder geht wieder begeistert nach Hause.“ Seine Firma habe sich daher entschlossen, das bereits jahrelang andauernde Sponsoring für das Turnier auszubauen. „Wir sehen eine positive Entwicklung.“

Die Helfer machen Turnier zu etwas Besonderem

Die Tennis-Spielerinnen aus der ganzen Welt schätzen das Hechinger Turnier sehr, die Auszeichnung mit dem „Tournament Recognition Award“ kommt daher nicht von ungefähr. „Eine Auszeichnung für alle Helferinnen und Helfer“, wie Turnierdirektor Andreas Fechter treffend sagt. Auch dieses Mal werden wieder bis zu 150 Ehrenamtliche zum Gelingen der Turnierwoche beitragen.bj