D as Konzert von Vocalis pur versetzt die Zuhörer dieses Mal in die Zeit der Eroberung des amerikanischen Westens zurück. Der Chor besingt das Leben der Cowboys, die Weite der Landschaft und den Alltag der Prärie mit bekannten Texten von Johnny Cash, Tom Astor, Dolly Parton , Kenny Rogers,John Denver und dem amerikanischen Bluesmusiker Huddie Ledbetter. Die 42 Sängerinnen und Sänger möchten die Konzertbesucher im Saalbau mit ausgewählten Chorsätzen überraschen, die Erinnerungen an Pferde, riesige Rinderherden und Lagerfeuerromantik aufleben lassen.

Einen besonderen Augenschmaus bietet die kleine Abordnung der Tanzgarde Gruol, welche die Zuhörer mit einem Saloontanz überraschen wird.

Die Bar erinnert an die Kneipen und Clubs, die sogenannten Honky Tonks, rund um die Texanischen Ölfelder und bietet außer Tequila und Whisky noch viele interessante Cocktails an. Es gibt auch Speisen im Western–Style wie Chili con carne, Westernburger und Westernkartoffeln mit Sour Cream.