Zum „Ein-Jahr-vorher-Fest“, und damit zu einem besonderen Ereignis, das auf die Gartenschau im Tal X im kommenden Jahr einstimmen soll, lädt das Team der Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn 2025 gGmbH für Sonntag, 16. Juni, ein. Das Fest hat ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm und zahlreiche Attraktionen für die ganze Familie zu bieten.

Buntes Programm, Musik und viele Attraktionen

Das „Ein-Jahr-vorher-Fest“ beginnt am Sonntag um 11 Uhr auf dem Sportplatz in Friedrichstal, und damit im Xentrum, dem zukünftigen Hauptveranstaltungsort der Gartenschau. Für die Besucher werden Führungen durch das Xentrum mit dem Bürgermeister angeboten und das Team der Gartenschau wird mit einem Stand beim Fest vertreten sein und über die Möglichkeit zur ehrenamtlichen Mitwirkung an dem Großereignis informieren.

Der Festtag bietet Unterhaltung, Bildung und Gemeinschaft sowie musikalische Darbietungen, Speisen und Getränke. Dieser Tag soll, so das Gartenschau-Team, für alle Besucher, ob klein oder groß, einen echten Vorgeschmack auf die Gartenschau im kommenden Jahr bieten. Für gute Stimmung sorgen die Stadtkapelle Freudenstadt und die Trachtenkapelle Kniebis.

Ein virtueller Flug und Gartenschaubotschafter

Die Besucher des Fests können auf einer großen LED-Wand einen beeindruckenden virtuellen Flug über das künftige Gartenschaugelände erleben. Die Präsentation gewährt Einblick in die geplante Gestaltung und auf die zahlreichen Attraktionen der Gartenschau im kommenden Jahr. Den Besuchern bietet sich auch die Gelegenheit, die Botschafter der Gartenschau kennenzulernen und sich über Pläne und Visionen des Events zu informieren.

Für Gartenliebhaber und Hobbygärtner bietet das Fest eine besondere gärtnerische Beratung. Experten stehen bereit, um ihnen wertvolle Tipps und Tricks für eine optimale Gartengestaltung zu geben. Darüber hinaus wird das Planungsbüro Kienleplan, das für das Ausstellungskonzept der Gartenschau verantwortlich ist, vor Ort sein. Die Besucher können sich über Themen wie Wechselflor, Pflanzkonzepte und die Auswahl der Aussteller informieren und sich auch direkt mit Fragen an die Fachleute richten.

Virtuelle Zeitreise und historische Einblicke

Ein weiteres Highlight des Tages ist die Präsentation der geplanten virtuellen Zeitreise durch das Tal X. Anhand eines eindrucksvollen Beispiels wird gezeigt, wie eine mittelalterliche Burg virtuell zum Leben erweckt wird. Diese innovative Technologie ermöglicht einen Vorgeschmack auf die geplante Zeitreise durch das Tal X. Vom Marktplatz bis zur Schelklewiese gibt es verschiedene Stationen, die die Besucher in der Zeit zurückversetzen und das Tal der Vergangenheit mit modernen Technologien zum Leben erwecken.

Auch für die Unterhaltung der jüngsten Besucher ist beim Fest gesorgt. Verschiedene Spielemöglichkeiten und Aktivitäten bieten Unterhaltung und Spaß für Kinder jeden Alters. Zudem ist das Spielemobil F23 vor Ort und hält für die jüngsten Besucher ein abwechslungsreiches Angebot bereit. Und der Spielplatz im Tal X darf genutzt werden, bevor er im Zuge der Gartenschau zu einem Spielplatz mit dem Motto Bergbau umgestaltet wird.

Gemeinsam Fußball schauen in geselliger Runde

Ab 15 Uhr sind die Besucher dann eingeladen, gemeinsam auf der großen LED-Wand das EM-Fußballspiel Polen gegen Niederlande zu verfolgen, um so den Tag in geselliger Runde ausklingen zu lassen.