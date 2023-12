Anzeige: Comedy-Abend beim TV Sulz

1 Schon bei früheren Auflagen kam der Comedy-Abend des TV Sulz beim Publikum prima an. Foto: Fleig

Der Förderverein Jugend- und Handballsport im TV Sulz 08 veranstaltet wieder einen Comedy-Abend!!! Mit dem Comedy Star Olaf Bossi kommt ein absolutes Highlight ins „Turnmättle“ nach Sulz.









Link kopiert



Das aktuelle Programm von Olaf Bossi heißt „Die Ausmist Comedy Show“. Zu Gast ist der Comedian und Musiker am Freitag, 5. Januar 2024, ab 19.30 Uhr im TV-Heim des TV Sulz in der Jahnstraße. Einlass ist um 18 Uhr. Karten zum Vorverkaufspreis von 17,50 Euro gibt es bei der Bäckerei Schäfer, Lahrer Straße 26 sowie bei Hairstyle Chris, Gartenstraße 15. An der Abendkasse zahlen Besucher 20 Euro.