Anzeige Comeback der Crosser

Stefanie Paul (Hannover), die das Rennen im Jahr 2016 gewann, hat jedenfalls schon gemeldet und zählt ebenso wie Lisa Heckmann (Darmstadt) und die Deutsche U23-Meisterin Nina Küderle (Leichingen) zu den Favoritinnen.

Bei den Herren ist schwer auszumachen, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Prominenz – wenn auch aus dem Mountainbike-Zirkus – ist in Albstadt jedenfalls mit von der Partie. Wolfram Kurschat (Neustadt/Weinstraße) würde nämlich gerne eine Lücke in seiner sportlichen Biografie schließen. Er hat zwar etliche zweite Plätze eingefahren, aber noch nie einen Deutschland-Cup im Cyclo-Cross gewonnen. "Ich würde schon gerne mal als Sieger vom Platz gehen", sagt der 43-Jährige. Natürlich könnte er längst bei den Masters 2 starten, doch dafür ist der ehemalige Deutsche Mountainbike-Meister zu ambitioniert.

In den Masters-Kategorien stehen allerdings auch einige starke Fahrer am Start. Der bekannteste von ihnen ist Ralph Berner. Der in Erbach in Hessen lebende Berner zählte in den 90er-Jahren zu den besten deutschen Offroad-Spezialisten. 1993 wurde er Vize-Weltmeister im Cyclo-Cross, 1994 stand er als Zweiter und Dritter im Cross-Country-Weltcup zweimal auf dem Podest. 1996 war er bei den Olympischen Spielen in Atlanta auf dem Mountainbike Zehnter, sechsmal war der inzwischen 50-Jährige Deutscher Meister.