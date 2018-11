Anzeige Comeback der Crosser

Stefanie Paul (Hannover), die das Rennen im Jahr 2016 gewann, hat jedenfalls schon gemeldet und zählt ebenso wie Lisa Heckmann (Darmstadt) und die Deutsche U23-Meisterin Nina Küderle (Leichingen) zu den Favoritinnen.

Bei den Herren ist schwer auszumachen, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Prominenz – wenn auch aus dem Mountainbike-Zirkus – ist in Albstadt jedenfalls mit von der Partie. Wolfram Kurschat (Neustadt/Weinstraße) würde nämlich gerne eine Lücke in seiner sportlichen Biografie schließen. Er hat zwar etliche zweite Plätze eingefahren, aber noch nie einen Deutschland-Cup im Cyclo-Cross gewonnen. "Ich würde schon gerne mal als Sieger vom Platz gehen", sagt der 43-Jährige. Natürlich könnte er längst bei den Masters 2 starten, doch dafür ist der ehemalige Deutsche Mountainbike-Meister zu ambitioniert.

In den Masters-Kategorien stehen allerdings auch einige starke Fahrer am Start. Der bekannteste von ihnen ist Ralph Berner. Der in Erbach in Hessen lebende Berner zählte in den 90er-Jahren zu den besten deutschen Offroad-Spezialisten. 1993 wurde er Vize-Weltmeister im Cyclo-Cross, 1994 stand er als Zweiter und Dritter im Cross-Country-Weltcup zweimal auf dem Podest. 1996 war er bei den Olympischen Spielen in Atlanta auf dem Mountainbike Zehnter, sechsmal war der inzwischen 50-Jährige Deutscher Meister.

9.30 Uhr: Jedermannrennen für Fahrer ohne Lizenz

10.30 Uhr: Masters 3 und Masters 4

11.25 Uhr: Schüler U15 und Schülerinnen U15

12.10 Uhr: Jugend U17 männlich und weiblich

13 Uhr: Masters 2 und Junioren U19

14 Uhr: Damen Elite, Seniorinnen ab 41 Jahren und Juniorinnen U19

15 Uhr: Herren und U23

Was in den vergangenen Jahren als Einzelveranstaltung im Rennkalender der Cyclo-Crosser stand, ist nun Teil der 16 Wettbewerbe umfassenden, international ausgeschriebenen Serie um den Deutschland-Cup. "Der Grund für die Pause war, dass der Titelsponsor abgesprungen ist", sagt Stephan Salscheider, dessen Agentur Skyder Sportpromotion von der Stadt Albstadt mit der Organisation des Events beauftragt ist.

Doch am Sonntag feiern die Querfeldeinfahrer in Ebingen ein Comeback. Der Grund ist simpel, wie Salscheider erklärt: "Rund um die Mountainbike-Weltmeisterschaft im olympischen Cross-Country 2020 hat die Stadt Albstadt einige andere Veranstaltungen geplant. So soll die Deutsche Meisterschaft im Cyclo-Cross das WM-Jahr eröffnen. Als Generalprobe für diese DM muss man eben einen Deutschland-Cup ausrichten." Ebenfalls mit im Boot und für den Aufbau und die Strecke verantwortlich ist die RSG Zollern-Alb Albstadt, die natürlich auch zahlreiche Fahrer an den Start schicken wird.

An der Strecke hat sich für die Fahrer im Vergleich zu den vergangenen Jahren wenig geändert, nur der Start wird in Richtung der Bushaltebuchten unterhalb der Mazmannhalle verlegt. "Wir haben Sand-Passagen, kurze Laufstrecken, Kurven und schöne Abfahrten", sagt Salscheider. Jo Triller, Leiter des Amts für Familie, Bildung, Sport und Soziales, pflichtet ihm bei: "Die Strecke hat alles, was ein moderner Cross-Kurs benötigt."

Insgesamt erwarten die Macher des Events rund 300 Teilnehmer in den verschiedenen Wettkampfklassen von den Schülern der Jahrgänge 2005 und ’06 bis zu den Masters. Doch auch die "Jedermänner" und Gravel-Biker kommen in den Genuss, sich auf der Schleife austoben zu dürfen. "Es ist gut, dass am Wochenende unseres Deutschland-Cup-Termins kein Weltcuprennen stattfindet", sagt Salscheider, der nun darauf hofft, dass die nationale Elite in Albstadt recht breit vertreten ist. Der erste Startschuss am Albstadion ertönt um 9.30 Uhr, das Elite-rennen der Männer und der U23 (15 Uhr) schließt die Veranstaltung ab.

