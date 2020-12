Beginn der Christmette in der Pfarrkirche St. Otmar ist um 17.30 Uhr. Aus Pandemiegründen darf in der Kirche leider nicht mehr so geheizt werden, wie es im Winter üblich wäre. Deshalb bittet die Kirchengemeinde alle Gottesdienstbesucher, einen dicken Mantel oder eine dicke Jacke anzuziehen. Für den Besuch der Gottesdienste war eine Anmeldung erforderlich.