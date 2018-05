Anzeige Chill-out-Atmosphäre in der Altstadt

Entspanntes Einkaufen in schönster Atmosphäre", so lautet das Motto des Late Night Shoppings in Haslachs Altstadt am Freitag, 11. Mai. Aber es ist in erster Linie das Licht, das naturgemäß im Vordergrund der "Nacht der 1000 Lichter steht: Beamer, professionelle Farbfluter und Spots werden zusammen mit der bereits bestehenden Altstadtbeleuchtung die Haslacher Fachwerkaltstadt in ein Lichtermeer verwandeln. Zahlreiche Geschäfte und weitere ausgewählte Gebäude werden wieder anlässlich der Einkaufsnacht in Haslach eine besondere Beleuchtung erfahren.

Auch in diesem Jahr steht die Chill-out-Atmosphäre im Vordergrund. Gemütliche Sitzgelegenheiten fordern zum Verweilen und Genießen der beleuchteten Altstadt auf. Cocktails beim Marktplatz und in Höhe Studio K und ein reichhaltiges kulinarisches Angebot runden den Abend ab. In Haslach kommt am Freitagabend garantiert jeder auf seine Kosten.

Um den Kunden den Einkaufsabend noch schmackhafter zu machen, waren die Geschäftsleute kreativ und haben keine Mühen und Kosten gescheut: Passend zur Schwimmbaderöffnung am 10. Mai findet eine große Bademodenschau mit den aktuellen Trends für Damen und Herren mit der Profi Modell-Agentur LOOK beim Modehaus Giesler Damen, Marktplatz, um 20, 21 und 22 Uhr statt.